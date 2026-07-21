Dòng sông Pô Cô bao đời miệt mài chảy qua miền biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia. Trong kháng chiến chống Mỹ, với chiếc thuyền độc mộc, người anh hùng lái đò A Sanh đã vượt sông chở bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm chống giặc cứu nước. Trên dòng sông ấy, không chỉ có sự quả cảm của người lái đò huyền thoại mà còn có nghĩa tình son sắt của nhân dân hai nước. Người dân Campuchia sống ven sông đã âm thầm báo tin an toàn, chia sẻ lương thực, thực phẩm và dẫn đường cho bộ đội Việt Nam tránh sự truy lùng của địch. Những việc làm bình dị nhưng đầy dũng cảm đã góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết, viết nên những trang sử về tình hữu nghị, kề vai sát cánh giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia trong những năm tháng chiến tranh. Giờ đây, những ký ức ấy vẫn được truyền lại như biểu tượng đẹp của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia; người dân đang "viết tiếp câu chuyện hòa bình". Bài 1: Dòng sông Pô Cô kể chuyện nghĩa tình Việt Nam - Campuchia

Những mối tình không biên giới

Hơn 20 năm về trước, bên bờ sông Pô Cô, chàng trai “khỏe như voi” Siu Lăn (SN 1980, làng Phí, xã Sê San, huyện Oyadav, Campuchia) đã vượt dòng Pô Cô để trao lời “hẹn ước trăm năm” cùng cô gái Gia Rai Ksor Ven (làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, Việt Nam). Bởi, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp gỡ, anh đã "ưng cái bụng" cô gái Ven làm rẫy giỏi, sống thật lòng.



Gia đình anh Siu Lăn - chị Ksor Ven. Ảnh: Ngọc Thu

Vượt qua rào cản về địa lý, văn hóa và quốc tịch, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau đã nghe theo tiếng gọi con tim, cùng về chung một nhà. Cuộc sống của họ đầm ấm, hạnh phúc đến bây giờ. Niềm vui lớn nhất của anh chị là con trai vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ, trở thành bộ đội Cụ Hồ vào tháng 3 vừa qua.

Anh Siu Lăn tâm sự: “Từ nhỏ, tôi đã rất yêu quý người Việt Nam. Trong lần gặp Ven, tôi đã cảm mến ngay, vì cô ấy rất ngoan hiền. Ban đầu rất khó khăn, nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền và các anh Bộ đội Biên phòng, tôi mới lấy được vợ Việt Nam. Đến bây giờ, bộ đội vẫn động viên, hướng dẫn gia đình phát triển kinh tế”.



Chuyện tình của chị Siu H’Găng và anh Kpuih Bỗ như bông hoa nở giữa núi rừng biên cương. Ảnh: Ngọc Thu

Nơi núi rừng biên cương còn có câu chuyện tình đẹp của chị Siu H’Găng (SN 1987 trú làng Sơn, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, Việt Nam) và anh Kpuih Bỗ (SN 1987, xã Bó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia).

Hồi còn thanh niên, Kpuih Bỗ được dân làng đánh giá là chàng trai vạm vỡ và chịu thương chịu khó. Trong làng anh sinh sống, nhiều cô gái trẻ đẹp thầm thương trộm nhớ, muốn “bắt” làm chồng nhưng anh không ưng.

Thế rồi trong một lần tham gia ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô, Kpuih Bỗ đã gặp Siu H’Găng. Cuộc gặp “định mệnh” ấy đã se duyên giữa hai con người ở hai đất nước khác nhau. Chính vẻ đẹp như bông hoa pơ lang đã làm tim chàng trai bên kia sông Pô Cô loạn nhịp.

Ngay lúc đó, Kpuih Bỗ đã quyết tâm theo cô H’Găng về làm chồng. Đến nay, họ đã có hai người con chung mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia, cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà khang trang tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Anh Kpuih Bỗ chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi gặp H’Găng, thấy cô ấy thật thà là thích rồi. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy đã yêu tôi thật lòng, cùng nhau cố gắng làm việc, xây dựng mái ấm gia đình. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi. Tôi luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình”.

Đồng hành cùng người dân Campuchia

Đồng hành trong hành trình “lập làng” của người dân gốc Campuchia tại đây là những cán bộ, chiến sĩ, bộ đội Cụ Hồ. Gần 50 năm trước, bộ đội Cụ Hồ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Việt Nam cưu mang, giúp đỡ và giờ đây vẫn thế.

Khi mặt trời thức giấc, bộ đội cùng lên nương giúp bà con lao động sản xuất; mặt trời đi ngủ bộ đội lại cùng già làng, trưởng thôn đến từng nhà, tuyên truyền, động viên bà con cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương cùng nhau xây dựng trên địa bàn biên giới an toàn, bình yên.



Cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành, giúp đỡ người dân gốc Campuchia ổn định cuộc sống. Ảnh: Ngọc Thu

Trung tá Nguyễn Thành Nhơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: Với phương châm “đến tận ngõ - gõ từng nhà” để tuyên truyền cho bà con chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể địa phương hỗ trợ, hướng dẫn các gia đình khó khăn cũng như là gia đình người gốc Campuchia làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hầu hết các hộ gia đình đồng bào Gia Rai gốc Campuchia có kinh tế ổn định, bà con rất phấn khởi và yên tâm gắn bó, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới.

Ở vùng biên giới của tỉnh Gia Lai có khoảng 100 cặp vợ chồng Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Ngọc Thu

Hiện nay, dọc biên giới tỉnh Gia Lai có khoảng 100 cặp người Việt Nam - Campuchia kết hôn, trong đó nhiều nhất ở xã Ia O, Ia Nan và Ia Pnôn.

Cùng với bộ đội, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đến các gia đình có yếu tố kết hôn với người nước ngoài, không chỉ giúp các gia đình làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn tăng cường đối ngoại nhân dân, giúp người dân hiểu rõ phong tục tập quán, chia sẻ khó khăn cùng nhau mà còn tạo sự gắn kết dài lâu.

Gần 50 năm sau ngày hòa bình, tình nghĩa Việt Nam - Campuchia tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm bình dị và những mái ấm xuyên biên giới.

Những mối tình “đơm trái ngọt” là minh chứng rõ nét cho tình yêu, đồng thời càng thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai nước.

Bài cuối: Những người con gốc Campuchia đang viết tiếp câu chuyện đẹp trên quê hương Việt Nam