Ngày 15/9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ, đóng tại Đồng Nai) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Cán bộ, học viên duyệt đội ngũ chào mừng năm học mới. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lương Đình Lành, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, sau 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trường đã đào tạo hơn 7 vạn cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhiều học viên trở thành tướng lĩnh, cán bộ chủ chốt trong và ngoài quân đội. Với những thành tích xuất sắc, nhà trường vinh dự được trao nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến nay, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã trở thành trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia, là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy Tham mưu Lục quân trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm học 2025-2026, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đặc biệt là các định hướng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trường sẽ tập trung triển khai “3 trọng tâm, 3 quyết liệt” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14, gắn phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia đang đào tạo tại nhà trường. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của nhà trường trong 64 năm qua. Ông đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện tốt tiêu chí “Quân nhân học tập” và “Quân nhân số”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ công tác đào tạo nguồn cán bộ sĩ quan, chú trọng quản lý và khai thác dữ liệu lớn, phát triển giáo dục số, giáo dục sáng tạo, thích ứng với trí tuệ nhân tạo, đồng thời thường xuyên cập nhật và ứng dụng hiệu quả các thành tựu công nghệ thông tin, kỹ thuật thế hệ mới trong huấn luyện.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại lễ khai giảng Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với học viên, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu xác định rõ vinh dự và trách nhiệm khi học tập, rèn luyện tại một môi trường danh giá, không ngừng tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu của quân đội trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Thượng tướng cũng nhấn mạnh các học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.