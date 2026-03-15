Hôm nay, hàng chục cử tri gốc Campuchia có mặt tại nhà văn hóa làng Triêl để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ sáng sớm, từ những cụ già tóc bạc đến các thanh niên, phụ nữ địu con nhỏ đã tập trung đông đủ, trên tay cầm lá phiếu với nét mặt vui tươi, phấn khởi để thực hiện quyền công dân.

Từ sáng sớm, người dân đã tập trung đông đủ, vui tươi, phấn khởi thực hiện quyền công dân. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Rơ Châm Hlu (SN 1954, trú làng Triêl) cho biết năm 1975, ông cùng cha mẹ sang Việt Nam lánh nạn. Cũng như những lần trước, cứ đến ngày bầu cử, ông đều gác lại công việc nương rẫy để đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Theo ông Hlu, việc đi bỏ phiếu không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp tiếng nói vào những quyết định chung của đất nước.

Được sinh ra tại Việt Nam nhưng cha mẹ bà Rơ Lan H’Đut (SN 1975, trú làng Triêl) là người gốc Campuchia. Nhiều năm qua, bà luôn tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Theo bà H’Đut, thông qua lá phiếu của mình, bà gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với những đại biểu được lựa chọn. Bà mong rằng họ sẽ luôn đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của người dân, có nhiều đóng góp thiết thực để đời sống nhân dân ngày càng ấm no, kinh tế địa phương phát triển.

Ông Rơ Châm Hlu làm thủ tục nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Trần Hoàn

Với vai trò là già làng, ông Rơ Mah Blơih (SN 1966, trú làng Triêl) cho biết để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, ông đã phối hợp với chính quyền địa phương và cán bộ thôn, làng tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ đi bầu cử từ sớm, tuyệt đối không vắng mặt nhằm thực hiện đầy đủ quyền công dân.

“Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vì vậy, trọng trách của các đại biểu được bầu là rất lớn. Với lá phiếu của mình, tôi hy vọng cử tri sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, có năng lực và trách nhiệm để cùng chính quyền các cấp xây dựng quê hương, thôn làng ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Rơ Mah Blơih chia sẻ.

Bà H’Đut thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Ksor Bíu, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Triêl khẳng định việc tham gia bầu cử vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri lựa chọn những đại biểu có đầy đủ phẩm chất, năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Qua kỳ bầu cử lần này, bản thân tôi cũng như toàn thể cử tri trên địa bàn xã nói chung và làng Triêl nói riêng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân...”, ông Ksor Bíu nói.

Già làng Rơ Mah Blơih đang trò chuyện với cử tri làng Triêl. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Trần Văn Nam, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 (làng Triêl), cho biết nhờ công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp và sự chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ cử tri trên địa bàn đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Việt Nam là quê hương

Nói về lý do có mặt tại Việt Nam, Già làng Rơ Mah Blơih cho biết khi còn nhỏ, do chiến tranh, ông theo bố mẹ và nhiều người dân xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, vượt rừng băng suối sang Việt Nam lánh nạn. Sau hành trình đầy gian khổ, đoàn đã dừng chân, sinh sống tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) hiện nay.

Theo ông Rơ Mah Blơih, thời gian đầu, cuộc sống vô cùng khó khăn khi đất đai còn hoang hóa, sinh kế bấp bênh. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương, người Campuchia bắt đầu khai hoang trồng trọt, dựng nhà cửa và dần ổn định cuộc sống. Từ vài chục hộ ban đầu, đến nay, làng Triêl đã có 96 hộ với 436 nhân khẩu.

Những người cao tuổi được đơn vị bầu cử bố trí đưa đón tận nhà. Ảnh: Trần Hoàn

Cũng theo Già làng Rơ Mah Blơih, dù di cư từ Campuchia nhưng người dân làng Triêl hiện nay đều thuộc dân tộc Jrai. Văn hóa và ngôn ngữ khá tương đồng nên người dân dễ dàng hòa nhập và ổn định cuộc sống.