Đoàn tặng quà và trao học bổng cho học sinh ở tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/5, đoàn do nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Lựu tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia đoàn có nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cùng lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Đoàn công tác của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, tặng 50 xe đạp, 100 suất học bổng và 150 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, tổng trị giá khoảng 440 triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học của trường học

Thay mặt đoàn phát biểu tại chương trình, nguyên Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng khi đến thăm ngôi trường mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu và được nghe những kết quả nổi bật trong công tác dạy và học của nhà trường.

Ông ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đoàn thể, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ đối với nhà trường.

Ông Đào Ngọc Dung cho hay chiều 14/5, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng; công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn; tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn; cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Vì thế, nguyên Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cấp nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Về phía nhà trường, Ban giám hiệu và thầy cô cần tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua dạy tốt, đồng thời tạo dựng môi trường để các em học sinh có thêm nhiều cơ hội học tập, vui chơi để phát triển. Các em học sinh cần nỗ lực học tập, rèn luyện “nói lời hay, làm việc tốt”, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Đây là nơi ghi dấu chiến công của Tiểu đoàn 59 (Liên khu 5) trong trận đánh chống càn tại Vườn Gòn - Đá Bàn ngày 20/4/1953, đập tan ý đồ của thực dân Pháp tiêu diệt lực lượng chủ lực và phá hoại căn cứ cách mạng của ta.

Sau đó, đoàn dự lễ động thổ công trình cầu Đá Bàn có tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Công trình sẽ kết nối khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp, Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn… với kỳ vọng cải thiện giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại lễ động thổ, nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cầu Đá Bàn là biểu tượng kết nối các thế hệ với Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn, thể hiện lòng tri ân đối với những người đi trước.

Cầu Đá Bàn không chỉ kết nối giao thông mà còn mang lại hy vọng cho sự phát triển của quê hương Khánh Hòa, tiếp nối truyền thống cách mạng.

Ông đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng tốt nhất.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình về nguồn, hôm 14/5, đoàn đã đến Trường Tiểu học Nguyễn Kim Vang (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) tặng quà cho 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.