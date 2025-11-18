Chiều 18/11, sau khi dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã thăm và làm việc với xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), tặng quà người dân nơi đây.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà làm việc với xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Xã Tây Khánh Vĩnh nằm ở miền núi của tỉnh. Xã hiện có 1.673 hộ với 7.374 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 89,64%, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao (16,62%) so với mặt bằng chung của tỉnh. Là xã miền núi, hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế chưa đồng bộ, đời sống người dân còn khó khăn.

Theo UBND xã Tây Khánh Vĩnh, nhờ sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, kinh tế địa phương đã chuyển dịch tích cực, sản xuất nông - lâm nghiệp được cơ cấu lại bền vững, phát triển cây trồng chủ lực như bưởi da xanh và chăn nuôi tập trung. Công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được chú trọng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 75%, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà biểu dương những nỗ lực mà địa phương đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng cho biết, việc nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS là một chính sách nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Chính phủ. Trong thời gian qua, nhiều chính sách phát triển kinh tế, xã hội đã được triển khai thông qua các chương trình như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành trước 5 năm so với Nghị quyết 42-NQ/TW căn bản làm thay đổi và nâng cao mức sống cho người dân.

Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ về các chính sách hỗ trợ một cách phù hợp hơn về hạ tầng giao thông, đất ở, nhà ở, sinh kế…nhằm giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế và nâng cao đời sống một cách toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà tặng quà cho người dân ở xã Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: N.X

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã tặng 8 suất quà cho người có uy tín trong cộng đồng và 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Tây Khánh Vĩnh.