Ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho hay nhà trường xét tuyển 6 tổ hợp gồm: A00, A01, D07, X25, X26, trong đó tổ hợp X25, X26 là mới so với năm 2024. Vì có 2 môn xét tuyển chủ lực là Toán và Tiếng Anh, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,5-1,5 so với năm 2024.

Các ngành "hot" như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing, Luật Kinh tế thường có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm nên mức độ giảm điểm chuẩn sẽ ít hơn các ngành còn lại.

Ngược lại, những ngành/chuyên ngành mới như Luật Dân sự (tiếng Anh); Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (tiếng Anh); Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education); Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) mang lại nhiều cơ hội khi thí sinh lựa chọn.

Ông Tiến dự đoán, năm nay những ngành sẽ có điểm chuẩn cao của trường là Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh - Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho rằng những ngành như Marketing, Logistics và chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Công nghệ thông tin sẽ có điểm chuẩn cao nhất trường.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, ông Sơn dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm ngoái khoảng 1 điểm. Các ngành như Tài chính ngân hàng, Công nghệ thực phẩm, điện tử... sẽ có mức điểm trúng tuyển khoảng từ 20 đến 22. Các ngành khác như Cơ khí, May, Công nghệ sinh học, ... thì mức điểm trúng tuyển ở tầm 16-20.

Tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, đại diện trường này dự kiến một số ngành sẽ có điểm chuẩn xét tuyển năm 2025 cao như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch... Đây là những ngành có truyền thống điểm cao ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm truyền thông - Trường Đại học Công nghệ TPHCM dự đoán năm 2025 những ngành có truyền thống thu hút đông thí sinh trong các năm gần đây vẫn thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao như: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thiết kế đồ họa... Tuy nhiên, do phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có xu hướng giảm so với năm trước nên điểm chuẩn các ngành này năm nay có thể giảm nhẹ khoảng 1-2 điểm so với năm 2024.

Ông Lê Văn Hiển, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường Đại học Luật TPHCM nhìn nhận các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật sẽ có điểm chuẩn cao nhất năm 2025. Dự đoán này được đưa ra dựa trên điểm chuẩn và thương hiệu các ngành này những năm qua.

Năm 2024, điểm chuẩn các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật rất cao. Ở những ngành này thí sinh phải đạt mỗi môn trên 8 điểm, thậm chí trên 9 điểm cho khối C00 mới trúng tuyển.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành Luật thương mại quốc tế là 26,1 cho các khối A01, D01, D66, D84. Trong khi đó ngành Quản trị - Luật có điểm chuẩn là 24,87 cho khối D84; 24,17 cho khối A00; 23,87 cho khối D01 và 23,37 cho khối A01. Còn ngành Luật có điểm chuẩn năm 2024 là 24,57 cho khối A00; 27,27 cho khối C00; 23,77 cho khối A01 và 24,27 cho các khối D01, D03, D06.

Ngoài ra, cũng theo ông Hiển, năm nay nhà trường mở ngành mới là Kinh doanh quốc tế và dự kiến ngành này sẽ thu hút nhiều thí sinh. Lý do là chương trình đào tạo này có sự kết hợp hài hòa giữa hai lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản trị, kinh doanh là pháp luật và kinh doanh quốc tế.

"Nội dung chương trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp, xuất nhập khẩu và logistics mà còn cung cấp cho sinh viên nền tảng pháp lý trong hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, kinh doanh quốc tế, thương mại dịch vụ, đàm phán và soạn thảo hợp đồng.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giúp sinh viên tốt nghiệp tại trường có khả năng xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong các giao dịch kinh doanh quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, điều mà không nhiều chương trình đào tạo tại các trường đại học khác, kể cả của nước ngoài, trang bị cho sinh viên", ông Hiển nói.