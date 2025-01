Những cán bộ giám sát camera an ninh Cảng HKQT Nội Bài như "người gác cổng" thầm lặng, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho mọi hoạt động bay, mang đến sự an tâm cho mỗi hành khách.

Gắn bó với công việc 10 năm, anh Nguyễn Mạnh Cường, tổ camera giám sát an ninh thuộc Đội An ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài được đồng nghiệp nể phục vì sự sự “nhanh tay, tinh mắt” truy tìm được nhiều tài sản của hành khách bỏ quên.

“Mỗi ca làm việc kéo dài trong 4h, mỗi nhân viên phải quan sát từ 100-200 camera tuỳ từng vị trí.

Do đó, để làm tốt công việc này, chúng tôi phải qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, thao tác thành thạo các kỹ năng sử dụng, vận hành trang thiết bị.

Đặc biệt phải ghi nhớ rõ vị trí camera từng khu vực để thuận tiện trong quá trình giám sát, truy xuất nhanh chóng. Bạn thử nghĩ, cả sân bay được trang bị hơn 1.000 mắt thần trong khi tổ camera giám sát chỉ có 26 cán bộ, nhân viên, thì đòi hỏi chúng tôi phải ghi nhớ như thế nào?”, anh Nguyễn Mạnh Cường cười nói.

Không chỉ đòi hỏi trí nhớ từng vị trí lắp đặt camera, nhân viên giám sát an ninh còn phải có tư duy phân tích, suy luận, dự đoán các tình huống có thể xảy ra, từ đó đưa ra phương pháp giải quyết phù hợp.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, hệ thống camera hiện đại với hơn 1.000 “mắt thần” đã giúp cán bộ giám sát Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể quan sát toàn bộ hoạt động tại sân bay.

“Từ việc kiểm tra an ninh, giám sát hành lý, cho đến theo dõi dòng người di chuyển, phát hiện các hành vi khả nghi… tất cả đều được ghi lại và xử lý kịp thời. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy”, đại diện sân bay Nội Bài thông tin.

Theo thống kê, trong năm 2024, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện và trực tiếp bàn giao cho 383 hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay. Cũng trong năm 2024, lực lượng này đã phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm 108 trường hợp “cầm nhầm” đồ của hành khách. Trong đó, 82 trường hợp được phát hiện ngay tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý xách tay; 9 trường hợp khác tại khu vực hạn chế và 17 trường hợp tại khu vực công cộng nhà ga hành khách.

Anh Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: N. Huyền

Được biết, không chỉ giám sát camera, kíp trực còn kiêm nhiệm vai trò "tổng đài viên" giải đáp thắc mắc qua hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Hàng ngày, họ tiếp nhận vô số các cuộc gọi từ hành khách với đủ loại yêu cầu như hỏi về thủ tục an ninh, thông tin chuyến bay, hay nhờ hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc…

10 phút truy tìm đồng hồ Rolex trị giá nửa tỷ đồng

Là người truy tìm chiếc đồng hồ Rolex trị giá nửa tỷ đồng bị rơi tại sân bay, anh Nguyễn Mạnh Cường vẫn nhớ khoảnh khắc sung sướng vỡ òa khi tìm thấy nó.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/9/2024, một nữ hành khách đi đón người thân hốt hoảng báo tin bị rơi chiếc đồng hồ Rolex trị giá 500 triệu.

Chị này cho biết khi mở cửa ô tô rồi xuống xe tại nhà ga T1 thì chiếc đồng hồ đang đeo trên tay cũng văng ra. Tìm khắp xung quanh mà không thấy tăm hơi nên đã nhờ sự trợ giúp của nhân viên an ninh.

Ngay lập tức, thông tin được chuyển tới tổ camera giám sát an ninh. Lúc này, anh Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Hoàng Anh đang trong ca trực.

Anh Cường cho biết, lúc đầu việc tìm kiếm tưởng như bất thành bởi qua camera giám sát không phát hiện bất thường tại khu vực xe đỗ.

“Chúng tôi đặt giả thuyết liệu chiếc đồng hồ có rơi xuống tầng 1 không? Mở rộng phạm vi, anh Cường dự đoán có thể chiếc đồng hồ đã rơi qua rãnh nhỏ ngăn cách làn đường giao thông với lan can từ tầng 2 xuống tầng 1.

Tôi tiếp tục soi camera khác dưới tầng 1 để tìm thì thấy có vật chấm đen xuất hiện dưới đường giao thông ở tầng 1. So sánh thời gian khách bước xuống xe và thời gian vật chấm đen xuất hiện thấy trùng khớp”, anh Cường kể lại.

Chiếc đồng hồ trị giá nửa tỷ đồng bị rơi được lực lượng an ninh sân bay Nội Bài tìm thấy sau 10 phút. Ảnh: Phan Công

Lập tức nhân viên an ninh cơ động có mặt tại hiện trường phát hiện chiếc đồng hồ đang ở đó. “Chúng tôi mừng còn hơn cả chủ nhân của nó. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chiếc đồng hồ nửa tỷ đồng đã được trao trả. Toàn bộ quá trình từ lúc nhận tin cho đến lúc phát hiện được chiếc đồng hồ chỉ mất khoảng 10 phút với sự hợp lực tìm kiếm”, anh Cường nói.

Trước đó vào năm 2023, một nhân viên tại quầy thu đổi ngoại tệ tại Nhà ga hành khách T2 Nội Bài cũng đã được nhân viên an ninh hàng không Nội Bài hỗ trợ lấy lại được 43 triệu đồng mà một vị khách đổi tiền cầm nhầm lên tàu bay. Qua hệ thống camera, xác định được hành khách cầm nhầm. Lực lượng an ninh đã phối hợp công an cửa khẩu, hãng hàng không yêu cầu hành khách trả lại trước khi chuyến bay cất cánh đi Nga.

Trong những ngày cuối năm, anh Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng nghiệp lại tất bật hơn khi lượng khách đến sân bay lên tới hàng trăm ngàn người/ngày. Để tránh trường hợp quên đồ ở sân bay, anh Cường khuyến cáo hành khách luôn phải để mắt tới tài sản của mình.

“Hành khách nên ghi nhớ hoặc chụp ảnh lại tài sản của mình để khi bị thất lạc cung cấp cho nhân viên hàng không hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng. Ngoài ra cũng cần nhớ địa điểm hoặc lộ trình đi lại di chuyển của mình, thời gian bị thất lạc”, anh Cường nói.