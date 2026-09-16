Chính phủ vừa ban hành Nghị định 350/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo đó, mức phụ cấp cho nhân viên y tế được quy định từ 30-80% tùy vị trí làm việc, chính sách được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định, mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ % trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Mức phụ cấp 80% - mức cao nhất - được áp dụng đối với 2 nhóm lớn.

Nhóm 1 là viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

Nhân viên y tế làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Võ Thu

Ví dụ, một bác sĩ A là viên chức làm chuyên môn cấp cứu, là Phó Trưởng khoa ở bệnh viện hạng I, hệ số lương 3,99, hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,4 thì phụ cấp ưu đãi nghề được tính = 80% x (10,1 triệu + 1,01 triệu + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo Bộ Y tế, các công việc này có tính chất đặc thù, áp lực cao và yêu cầu trình độ chuyên môn sâu, nhân sự làm việc trong môi trường đặc biệt khó khăn, trước ngày 1/1/2026 được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 50-70%.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại các vị trí này phải thường xuyên xử lý các ca bệnh nặng, liên tục theo dõi, can thiệp kịp thời các tình trạng khẩn cấp và chịu áp lực lớn về tâm lý, trách nhiệm cũng như rủi ro nghề nghiệp. Tỷ lệ các vụ bạo hành, tấn công nhân viên y tế xảy ra cao nhất tại khu vực cấp cứu. Cả nước hiện có gần 17.000 người làm việc tại các khoa, trung tâm có tên hồi sức tích cực, chống độc và cấp cứu.

Bộ Y tế từng đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho nhóm viên chức này.

Nhóm thứ 2 được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất là viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.