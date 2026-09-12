Ngày 9/9, khi số thứ tự 65 được xướng lên tại Match Day khóa 51 Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Bùi Quốc Anh (24 tuổi, trú tại Hà Nội) bước lên sân khấu và chọn Ngoại khoa. Trong khi một số chuyên ngành được nhiều bác sĩ nội trú quan tâm vẫn còn suất, lựa chọn của anh khiến không ít người bất ngờ.

Thay đổi sau một đêm ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Với Quốc Anh, quyết định ấy không được đưa ra trong vài chục giây trên sân khấu. Trước khi bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú, nguyện vọng một của anh đã là Ngoại khoa.

Bác sĩ Nguyễn Bùi Quốc Anh được các thầy chúc mừng sau khi đưa ra lựa chọn chuyên ngành. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng trước khi yêu thích phòng mổ, Quốc Anh từng khá sợ máu. Khi còn là sinh viên, việc phải nhìn vào các cơ quan nội tạng khiến anh không thoải mái.

Mọi thứ thay đổi trong lần đầu anh bước vào một phòng mổ cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

“Không khí, mùi của phòng mổ, tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán của các phẫu thuật viên, sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp khiến mình quên đi những nỗi sợ trước đó”, anh kể.

Đêm ấy, Quốc Anh đứng liên tục 8-9 giờ trong phòng mổ cấp cứu. Điều khiến anh bất ngờ là thay vì sợ hãi hay buồn ngủ, anh gần như bị cuốn hoàn toàn vào diễn biến của ca bệnh. “Như adrenaline được bơm thẳng lên não vậy. Cả tối đứng trong phòng mổ nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi hay buồn ngủ”, anh nói.

Đó trở thành một trong những khoảnh khắc nuôi lớn giấc mơ trở thành bác sĩ Ngoại khoa của vị bác sĩ nội trú trẻ.

Video bác sĩ Quốc Anh chọn chuyên ngành nội trú. Nguồn: NVCC.

Năm thứ 4 đại học, Quốc Anh được phân công học tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là thời điểm anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, chứng kiến nhiều ca chấn thương, tham gia trực và phụ mổ cùng các bác sĩ.

Môi trường ấy cho anh cảm nhận rõ áp lực của Ngoại khoa. Có những ca trực kéo dài, sinh viên gần như thức xuyên đêm rồi tiếp tục học lâm sàng.

Với bác sĩ trẻ này, sức hút của Ngoại khoa không chỉ nằm ở sự quyết đoán trong phòng mổ mà còn ở việc có thể trực tiếp can thiệp để điều trị cho người bệnh và nhìn thấy những thay đổi sau đó. Trải nghiệm đó khiến lựa chọn Ngoại khoa ngày càng rõ ràng hơn.

Năm nay, chỉ tiêu Ngoại khoa giảm còn 15 suất. Vì vậy, trước khi biết kết quả, anh từng lo mình có thể không giành được vị trí ở chuyên ngành yêu thích.

Sau lựa chọn của Quốc Anh, các thầy ở Bộ môn Ngoại xuống đón anh. Tân bác sĩ nội trú này rất vui và sau đó còn xem đi xem lại khoảnh khắc này.

Không phải người chuẩn bị sớm nhất

Quốc Anh từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Bước vào trường Y với nền tảng học tập tốt nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình đang ở giữa một môi trường có rất nhiều người giỏi. Những người bạn đạt 29-30 điểm trong kỳ thi đại học khiến anh cảm thấy ngợp.

Bác sĩ Quốc Anh. Ảnh: NVCC.

Trong những năm đại học, Quốc Anh tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu và tổ chức sự kiện. Anh cũng từng dạy Hóa cho học sinh. Việc đi dạy không đơn thuần để kiếm thêm thu nhập mà còn giúp anh rèn khả năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ trở thành giảng viên.

Trong nghiên cứu, Quốc Anh tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực Nam khoa - Tiết niệu, đồng thời tham gia một số nghiên cứu với các thầy cô ở Bộ môn Ngoại và Da liễu, trong đó có những công trình được đăng trên tạp chí quốc tế.

Dù có nền tảng học tập tốt, Quốc Anh không cho rằng mình là người chuẩn bị sớm nhất cho kỳ thi nội trú.

Anh bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ cuối năm thứ 5, trong khi một số bạn đã chuẩn bị trước đó vài năm. Để bước vào kỳ thi, anh phải học lại lượng kiến thức rất lớn của Nội, Ngoại, Sản, Nhi và các môn cơ sở.

Ba bài thi đòi hỏi khối lượng kiến thức lớn. Hai tháng cuối là quãng thời gian áp lực nhất. Có những thời điểm anh gần như chỉ quanh quẩn giữa bàn học và bàn ăn.

Quốc Anh chưa thể hình dung đầy đủ ba năm nội trú phía trước sẽ như thế nào. Tân bác sĩ nội trú chỉ biết, đỗ kỳ thi có lẽ mới là phần dễ nhất. Phía trước sẽ là những đêm trực, những ca bệnh phải chạy đua với thời gian và những áp lực chưa từng trải qua. Nhưng sau khi đã chọn Ngoại khoa, Quốc Anh không còn muốn tìm một con đường dễ hơn.

Bên cạnh trải nghiệm tại phòng mổ, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, là người có ảnh hưởng đặc biệt đến lựa chọn của Quốc Anh. Từ năm thứ 3, anh có cơ hội được thầy hướng dẫn và tham gia nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực Nam khoa - Tiết niệu. Qua quá trình làm việc, Quốc Anh ấn tượng không chỉ bởi chuyên môn mà còn ở cách người thầy ứng xử với người bệnh và sinh viên. Tại đây, Quốc Anh cũng hiểu được bác sĩ không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức chuyên môn. Cách giao tiếp, sự chuyên nghiệp và khả năng giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng của mình cũng có thể mang lại cho họ sự yên tâm.

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