Phụ kiện ô tô từ lâu được xem là cách nhanh nhất để cá nhân hóa chiếc xe, vừa tăng tiện nghi, củng cố an toàn, vừa giúp ngoại hình bắt mắt hơn.

Không ít chủ xe sẵn sàng chi thêm hàng chục triệu đồng để nâng cấp, với kỳ vọng chiếc xe sẽ trở nên hoàn hảo hơn sau khi rời showroom.

Tuy nhiên trên thực tế, không ít phụ kiện chỉ mang tính phô trương, công dụng bị thổi phồng, thậm chí đi ngược lại mục đích ban đầu.

Nếu lắp đặt tùy tiện hoặc sử dụng sai cách, những món đồ tưởng chừng vô hại này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành, làm giảm độ an toàn, trở thành tác nhân gây tai nạn hoặc khiến xe xuống cấp nhanh chóng.

Dưới đây là một số loại phụ kiện bạn nên cân nhắc trước khi lắp đặt, sử dụng:

Bọc vô lăng

Bọc vô lăng là phụ kiện phổ biến nhờ giúp tăng thẩm mỹ, bảo vệ lớp da zin và tạo cảm giác cầm nắm chắc tay. Tuy nhiên, lợi ích này không phải lúc nào cũng đi kèm an toàn.

Nếu chọn sai kích cỡ hoặc dùng loại chất lượng kém, bọc có thể bị xoay lệch khi đánh lái, làm giảm độ chính xác và tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát trong tình huống khẩn cấp. Thậm chí, lớp bọc dày còn khiến phản hồi vô lăng kém nhạy, ảnh hưởng đến khả năng xử lý ở tốc độ cao.

Ngoài ra, nếu không vệ sinh thường xuyên, khu vực giữa bọc và vô lăng dễ tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc, vừa mất vệ sinh vừa làm giảm trải nghiệm sử dụng.

Vô lăng của một chiếc Chevrolet Cruze bị mốc bẩn sau khi tháo bọc vô lăng ra. Ảnh: Hoàng Hiệp

Núm xoay vô lăng

Núm xoay vô lăng từng là phụ kiện quen thuộc trên xe tải hoặc taxi nhờ hỗ trợ đánh lái nhanh bằng một tay. Tuy nhiên, với ô tô cá nhân hiện đại, món đồ này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Việc gắn thêm núm xoay có thể làm thay đổi cảm giác lái nguyên bản, khiến thao tác điều khiển thiếu chính xác, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc cần xử lý tình huống bất ngờ. Ngoài ra, nếu lắp đặt không chắc chắn, núm xoay có thể bị lỏng hoặc kẹt, gây cản trở thao tác đánh lái.

Với các dòng xe đã trang bị trợ lực lái điện, việc sử dụng phụ kiện này gần như không còn cần thiết, thậm chí còn làm giảm mức độ an toàn khi vận hành. Do vậy, các chuyên gia khuyên không nên lắp phụ kiện này lên vô lăng.

Thảm trải sàn 3D

Thảm trải sàn 3D (hay 5D, 6D tuỳ tên gọi) là phụ kiện quen thuộc nhờ thiết kế ôm sát sàn, giúp nội thất sạch sẽ và dễ vệ sinh, bảo vệ sàn khỏi bụi bẩn, nước và mùi ẩm. Tuy nhiên, tính tiện dụng này đi kèm không ít rủi ro.

(Đoạn video cho thấy nguy cơ kẹt chân ga vì những tấm thảm sàn xộc xệch. Nguồn video: Otofun)

Nếu thảm không đúng form xe hoặc gia công kém, rất dễ bị xô lệch, trượt vào khu vực bàn đạp ga, phanh, cản trở thao tác và tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát khi xử lý tình huống gấp. Ngoài ra, một số sản phẩm giá rẻ còn sử dụng vật liệu kém chất lượng, có thể phát sinh mùi khó chịu hoặc khí độc trong không gian kín, ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trong xe.

Vì vậy, thay vì chọn theo hình thức, chủ xe nên ưu tiên thảm đúng kích thước, có chốt cố định chắc chắn và nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn lâu dài.

Túi da để đồ treo ghế

Túi da treo lưng ghế thường được nhiều chủ xe lựa chọn nhờ khả năng chứa nhiều đồ, giúp khoang nội thất có vẻ gọn gàng hơn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, phụ kiện này dễ rơi vào tình trạng xộc xệch, chảy dão, làm mất đi tính thẩm mỹ ban đầu.

Không chỉ vậy, việc chứa quá nhiều vật dụng còn khiến túi trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, rác vụn và mùi khó chịu trong không gian kín của xe. Đáng lo hơn, khi phanh gấp hoặc xảy ra va chạm, các vật dụng bên trong có thể văng ra phía trước, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cho hành khách, đặc biệt là người ngồi hàng ghế sau.

Những túi da để đồ treo ghế dễ gây mất thẩm mỹ sau một thời gian sử dụng. Ảnh minh hoạ.

Vè che mưa

Vè che mưa là phụ kiện thường được tặng kèm khi mua xe, khá hữu ích khi giúp hé kính khi trời mưa hoặc thông gió khi đỗ xe dưới nắng. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn có thể ảnh hưởng đến an toàn nếu dùng không đúng cách.

Vè che mưa bản lớn có thể che khuất tầm nhìn ở cột A, điểm mù nguy hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, thiết kế nhô ra còn làm tăng lực cản gió, gây tiếng ồn khó chịu khi chạy tốc độ cao.

Sau thời gian phơi nắng mưa, phụ kiện này cũng nhanh xuống cấp: nhựa xỉn màu, keo bong tróc. Khi tháo bỏ dễ để lại vết bẩn hoặc trầy sơn, khiến xe kém thẩm mỹ.

Ốp inox ngoại thất, bậc cửa

Ốp inox ngoại thất, đặc biệt ở tay nắm, bậc cửa, viền kính hay gương chiếu hậu, thường được ưa chuộng vì giúp xe trông sáng bóng và sang trọng hơn chỉ sau vài phút lắp đặt. Tuy nhiên, vẻ hào nhoáng này lại khó bền theo thời gian.

Thực tế, nhiều loại ốp inox giá rẻ dễ bị xỉn màu, ố vàng hoặc trầy xước sau một thời gian sử dụng, khiến ngoại hình xe trở nên kém tinh tế. Lớp keo dán đi kèm cũng tiềm ẩn rủi ro: khi bong tróc có thể làm lộ khe hở, bám bụi bẩn, khi tháo bỏ lại dễ để lại vết keo hoặc làm hỏng lớp sơn zin.

Không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, việc lắp thêm chi tiết không theo thiết kế nguyên bản còn có thể khiến tổng thể xe trở nên rối mắt, mất đi sự hài hòa vốn có.

Ốp inox tay nắm cửa của một chiếc xe con bị bung ra sau một thời gian sử dụng. Ảnh: OFFB

Đồ trang trí đặt trên táp lô

Nhiều chủ xe có thói quen đặt tượng, mô hình, nước hoa hay đồ phong thủy trên táp-lô để tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, những vật dụng này lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Chúng có thể gây rối mắt, che khuất tầm nhìn và làm tài xế mất tập trung khi xử lý tình huống.

Nếu không được cố định chắc chắn, các món đồ dễ bị xô lệch, văng ra khi phanh gấp hoặc va chạm, gây nguy hiểm cho người trong xe.

Đáng lo hơn, nếu đặt gần khu vực túi khí, khi túi khí bung, lực nổ mạnh có thể biến những vật trang trí này thành “vật thể nguy hiểm”, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

(Tổng hợp)

