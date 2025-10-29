Ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Công an tỉnh Lai Châu bắt 59 đối tượng người Việt Nam nằm trong ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia. Ảnh: CACC

Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Chuyên án mang số hiệu 0525L. Lực lượng công an đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) đều là người Việt Nam khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Lực lượng công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng cầm đầu cùng vật chứng vụ án. Ảnh: CACC

Trong đó, Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Lực lượng công an đã bắt gọn "mẻ lưới", bắt giữ Mải cùng toàn bộ các đối tượng giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, các đối tượng chân rết quan trọng, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Đặc biệt, đây là kết quả mở rộng sau khi Công an tỉnh Lai Châu phá một vụ án từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên.

Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao 59 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu tại một tỉnh giáp biên giới Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.