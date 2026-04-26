"Vùng an toàn" Đông Nam Á Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm đến thuận lợi nhất khi hầu hết các quốc gia đều miễn visa cho người Việt trong thời gian từ 14-30 ngày. Những cái tên quen thuộc như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào luôn nằm trong danh sách ưu tiên nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và chính sách nhập cảnh thông thoáng. Các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore... vẫn là điểm đến hấp dẫn với chính sách miễn visa cho du khách Việt. Ảnh minh họa: F.P Nhờ các hiệp định song phương và khu vực, du khách Việt chỉ cần hộ chiếu còn hạn, vé khứ hồi và đôi khi là xác nhận lưu trú là có thể dễ dàng nhập cảnh, không cần trải qua quy trình xin visa phức tạp.

Khu vực châu Á và Trung Đông Ngoài Đông Nam Á, một số quốc gia ở châu Á và Trung Đông cũng đang mở rộng chính sách nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Kazakhstan và Kyrgyzstan cho phép miễn visa 30 ngày, trong khi Maldives và Nepal cấp visa tại cửa khẩu với thủ tục đơn giản. Hàn Quốc miễn visa cho du khách Việt bay thẳng đến đảo Jeju. Một số điểm đến như UAE hoặc Đài Loan (Trung Quốc) áp dụng hình thức e-visa hoặc miễn visa có điều kiện, thường yêu cầu du khách từng sở hữu visa của các nước phát triển. Đây được xem là bước đệm giúp người Việt tiếp cận các thị trường khó hơn.

Châu Mỹ Latinh và Caribe Mặc dù ít được chú ý nhưng khu vực châu Mỹ Latinh và Caribe lại có chính sách khá “thoáng” với công dân Việt Nam. Theo Hiệp định song phương, Panama cho phép công dân Việt Nam lưu trú tới 90 ngày, trong khi Chile và Barbados đều cho phép ở lại 90 ngày mà không cần visa trước. Đất nước Chile với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, như công viên quốc gia Lauca, cũng miễn visa cho du khách Việt. Ảnh minh hoạ: F.P Một số quốc đảo như Dominica hay Haiti cũng miễn visa ngắn hạn, tạo điều kiện cho những hành trình khám phá dài ngày, kết hợp nhiều điểm đến trong khu vực.

Các quốc đảo Thái Bình Dương Những quốc đảo nhỏ ở châu Đại Dương như Micronesia, Samoa hay Palau cũng áp dụng chính sách visa linh hoạt, chủ yếu là miễn visa hoặc cấp tại cửa khẩu. Dù khoảng cách xa và chi phí di chuyển cao, đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn với những du khách ưa trải nghiệm mới lạ.