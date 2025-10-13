Sản phẩm chứa chất cấm

Ngày 13/10, Công an TP.HCM đã bắt giam Võ Thị Ngọc Ngân, được biết đến với nghệ danh Ngân 98, về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả dưới dạng thực phẩm chức năng. Các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất và kinh doanh bị xác định là hàng giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng công bố, đồng thời chứa các chất cấm nguy hiểm như sibutramine và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và thậm chí ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7Plus, X1000. Những sản phẩm này được cấp phép lưu hành hợp pháp trên giấy tờ. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ một sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Ngân 89 cùng các sản phẩm khi bị bắt. Ảnh: CATPHCM.

Sản phẩm này không được cấp phép, thiếu hồ sơ công bố chất lượng, nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn trùng với thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm.

Trên bao bì, Ngân 98 ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để qua mặt cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích khách hàng sử dụng đồng thời để “giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ Hà Nội đến kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua “liệu trình giảm cân” với cam kết giảm từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói “viên rau củ Collagen”, giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Những lùm xùm về nguồn gốc

Tháng 5/2025, lùm xùm nổ ra khi mạng xã hội lan truyền các bài đăng và video về tranh cãi giữa Ngân 98 và một người bán hàng có tên Ngân Collagen. Hai bên công khai chỉ trích nhau trên livestream, tập trung vào chất lượng sản phẩm giảm cân. Ngân Collagen dẫn chứng trường hợp một khách hàng tên H. đưa sản phẩm của Ngân 98 đi kiểm nghiệm và phát hiện chứa sibutramine một chất cấm gây chán ăn và nguy hiểm cho sức khỏe.

Trước nghi vấn này, Sở An toàn Thực phẩm TPHCM đã lên kế hoạch kiểm tra các sản phẩm của Ngân 98. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, văn phòng Công ty Zubu tại quận Gò Vấp (cũ) đóng cửa, khiến cơ quan chức năng không thể lấy mẫu.

Đến ngày 22/5, Ngân 98 mang hồ sơ sản phẩm đến Sở An toàn Thực phẩm, bao gồm hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm, hóa đơn đỏ và giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) sau đó đã yêu cầu Sở An toàn Thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh và lấy mẫu các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng bá, bao gồm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla (Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội). Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị Cục Quản lý Thị trường và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và lấy mẫu trên thị trường để làm rõ các vi phạm.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus để bảo vệ sức khỏe và tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.