Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), xác định một số viên collagen do Ngân 98 sản xuất có chứa 2 hoạt chất bị cấm nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp và ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam cho biết, trong các thuốc giảm cân trôi nổi còn tiềm ẩn rất nhiều chất nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.

Dưới đây là danh sách 5 hoạt chất phổ biển nguy hiểm thường bị trộn lẫn trong các sản phẩm giảm cân được bác sĩ Mạnh thống kê.

1. Fluoxetine

Đây là hoạt chất thường dùng trong thuốc điều trị trầm cảm, đôi khi được trộn vào viên giảm cân để tạo cảm giác no và giảm thèm ăn. Đây là thuốc hướng thần, chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Sử dụng thuốc chứa fluoxetine gây bồn chồn, mất ngủ, lo âu, rối loạn cảm xúc, có nguy cơ gây hội chứng serotonin khi kết hợp với các chất kích thích khác, đe dọa tính mạng.

Sau khi ngừng thuốc, người dùng có thể bị trầm cảm, mất ngủ kéo dài hoặc rối loạn hành vi mà không biết nguyên nhân.

Một sản phẩm thuốc giảm cân của Ngân 98. Ảnh chụp màn hình.

2. Furosemide

Furosemide là thuốc lợi tiểu mạnh, thường dùng để điều trị suy tim, suy thận hoặc phù. Trong các sản phẩm giảm cân, furosemide bị lạm dụng để tạo hiệu ứng "sụt cân nhanh" bằng cách đẩy nước ra khỏi cơ thể.

Loại thuốc này gây mất kali, dẫn đến rối loạn điện giải. Sử dụng không đúng chỉ định có thể gây suy thận hoặc ngừng tim. Khi sử dụng thuốc giảm cân chứa chất này, người uống tưởng mình giảm cân, nhưng thực chất chỉ mất nước, không giảm mỡ.

3. DMAA (1,3-Dimethylamylamine)

DMAA là chất kích thích thần kinh trung ương, mang lại cảm giác tỉnh táo, tràn năng lượng và giảm đói. Tuy nhiên, chất trên đã bị cấm ở nhiều quốc gia do nguy cơ gây hại nghiêm trọng.

Tác hại khi sử dụng thuốc giảm cân chứa DMAA gồm tăng nhịp tim, huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ. Bác sĩ Mạnh cho biết đã có các trường hợp tử vong liên quan đến sản phẩm chứa DMAA. Chất này còn gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch.

4. Sibutramine

Sibutramine có trong thuốc giảm cân của Ngân 98 và một số loại từng được phát hiện. Hoạt chất này được phù phép trong thuốc giảm cân nhờ khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, giúp người dùng no nhanh và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, sibutramine đã bị cấm hơn 10 năm qua do tác động nguy hiểm.

Hoạt chất trên có thể gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp, co mạch máu; tăng áp lực lên tim, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường. Dùng lâu dài có thể gây tổn thương mạch máu và cơ tim, dẫn đến biến chứng cấp.

5. Phenolphthalein

Phenolphthalein, từng được dùng làm thuốc nhuận tràng, đã bị cấm từ năm 1999 do độc tính cao. Chất này đôi khi được trộn vào thuốc giảm cân để kích thích tiêu hóa. Tác hại bao gồm gây độc tế bào, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải, giảm kali máu, dẫn đến loạn nhịp tim, yếu cơ hoặc ngừng tim đột ngột.

Phenolphthalein còn tăng nguy cơ đột biến gene, ung thư (như ung thư đại tràng) và làm suy yếu chức năng gan, thận.

Các hoạt chất trên đều mang lại hiệu ứng giảm cân tức thời nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Người tiêu dùng cần thận trọng, chỉ sử dụng sản phẩm giảm cân có nguồn gốc rõ ràng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.