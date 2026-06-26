Ngày 26/6, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương hướng tuyển sinh đại học năm 2027. So với các năm trước, nhà trường dự kiến bỏ phương thức xét kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL với điểm bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức), V-ACT (Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức) hoặc TSA (Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức).

Thay vào đó, nhà trường dự kiến chỉ xét tuyển độc lập bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như HSA, V-ACT, TSA.

Bên cạnh đó, trong năm tới, lần đầu tiên Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ sử dụng thêm kết quả kỳ thi SPT do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Đối với các bài thi đánh giá năng lực, tư duy quốc tế, nhà trường vẫn xét độc lập điểm SAT, ACT, A-Level.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Ngoài ra, trường vẫn xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp A00, A01, D01, D07. Thí sinh có thể sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay cho môn tiếng Anh trong xét tuyển.

Mức điểm cụ thể các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế, điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Với các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, nhà trường vẫn tính điểm cộng thưởng, xét từ mức tương đương 5.5 IELTS trở lên. Ngoài tiếng Anh, nhà trường chấp nhận thêm chứng chỉ ngoại ngữ khác như Tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Đức.

Năm 2026, mức học phí tại Đại học Kinh tế Quốc dân với chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng, tăng 2-3 triệu đồng so với năm 2025. Học phí đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh khoảng 45-70 triệu đồng/năm học, tăng 4-5 triệu đồng.