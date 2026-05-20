Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết 5 thủ khoa tốt nghiệp đợt sớm năm nay gồm: Trần Thế Vũ (Phú Thọ, ngành Kinh doanh quốc tế), Triệu Ánh Thiện (Hải Phòng, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng), Trần Thị Châu Anh (Nghệ An, ngành Luật Kinh tế), Nguyễn Anh Vũ (Hà Nội, ngành Quản trị kinh doanh), Thái Dương Ngọc Linh (Hà Nội, ngành Quản lý công).

Cả 5 sinh viên này cùng sinh năm 2004, tốt nghiệp sớm sau 3,5 năm theo học. Tính theo thang 10, điểm của các sinh viên này dao động 9,25-9,38. Đây cũng là lần Đại học Kinh tế Quốc dân có số sinh viên tốt nghiệp sớm đạt điểm tuyệt đối đông nhất.

Hiện tại, 4/5 thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh tế Quốc dân đã có việc làm. Châu Anh hiện là nhân viên pháp lý tại một đơn vị tư vấn luật, trong khi Ánh Thiện đang làm việc tại một doanh nghiệp logistics Việt Nam với vị trí chủ yếu liên quan đến chứng từ, theo dõi đơn hàng và phối hợp với các bên trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Thế Vũ đang làm việc cho một công ty trong lĩnh vực logistics thương mại điện tử, ở vị trí phát triển kinh doanh. Anh Vũ làm việc liên quan đến kiểm duyệt dữ liệu và thông tin cho một công ty BPO (lĩnh vực thuê ngoài quy trình kinh doanh).

Riêng Ngọc Linh đang tập trung hoàn thành chương trình song bằng ngành Luật tại Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu lấy hai tấm bằng cử nhân trong 4 năm.