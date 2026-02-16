Chưa quen với danh xưng diễn viên Văn Mai Hương

Văn Mai Hương chơi với Trấn Thành từ khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2011 nhưng chờ mãi không thấy đàn anh mời hát ca khúc trong phim anh đạo diễn. Tuy vậy cô không chủ động đánh tiếng vì biết Trấn Thành là đạo diễn khó tính và chỉ mời diễn viên nào hợp vai.

Tạo hình nhân vật Hải Lan của Văn Mai Hương trong "Thỏ ơi!".

Văn Mai Hương đang là cái tên được chú ý nhất Thỏ ơi! của Trấn Thành. Là diễn viên tay ngang nhưng cô được Trấn Thành giao vai nữ chính trong phim Tết 2026 với nhiều phân cảnh nặng đô. Văn Mai Hương được đánh giá diễn hay nhất phim với tạo hình nhân vật khác hẳn với vẻ an toàn và hiền lành thường thấy của cô trên sân khấu với tư cách ca sĩ.

Với vai Hải Lan trong Thỏ ơi, nữ ca sĩ nói mọi thứ đến với mình bất ngờ. Khi được ê-kíp của Trấn Thành gọi lên casting, cô không biết mình được thử vai nào. Ngay khi diễn xong phân cảnh được yêu cầu, Trấn Thành biết chính cô là Hải Lan dù từng nhắm vai này cho người khác trước đó. Lúc đầu vai của Văn Mai Hương có 15 ngày quay và sau khi casting cô phải quay 1 tháng rưỡi. Văn Mai Hương nói đến giờ cô vẫn chưa quen việc được gọi là diễn viên. "Hiện tôi không tin vào mọi thứ đang diễn ra bởi chưa bao giờ đóng phim cả", cô nói.

Văn Mai Hương cùng Trấn Thành và NSND Hà Thuỷ tại sự kiện ra mắt "Thỏ ơi!".

"Vai diễn Hải Lan thú vị vì có sự đối lập với hình ảnh Văn Mai Hương mọi người nhìn thấy tôi khi có phần nghiêm túc. Tôi với anh Thành đã chơi với nhau khá lâu nên có lẽ anh muốn mang một phần nào đó con người tôi vào vai diễn. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi lần đầu xem mình trên phim. Là ca sĩ bao lâu nay đi diễn chỉ nghe thấy mình hát, đến khi đóng phim tôi mới nghe thấy đài từ của mình thế nào. Bản thân tôi cũng bất ngờ với chính mình bởi chỉ là diễn viên tay ngang. Tôi đến với Thỏ ơi rất vô tư và không chờ đợi điều gì cả. Nhưng chính sự vô tư đó khiến cho tôi bước chân vào phim nhẹ nhàng và thoải mái".

Được giao vai chính, áp lực với Văn Mai Hương là có. Cô chia sẻ với VietNamNet: "Tôi nói với Trấn Thành là: Em đi hát cũng ok nhưng chẳng may diễn không ra gì mà người ta chửi thì em chết đấy. Anh Thành nói: Anh chọn em là có lý do. Tuy vậy tôi vẫn áp lực vì anh Thành siêu khó tính. Trên phim trường ai cũng bị ăn mắng hết nhưng tôi thấy chuyện đó bình thường".

Văn Mai Hương được khen ngợi ở ngay vai đầu tay.

Văn Mai Hương nói người thân sau khi đi xem có nói cảnh ở bệnh viện họ khóc và đồng cảm với Hải Lan và đó là hạnh phúc của cô. "Tôi không biết lời khen của mọi người là động lực hay áp lực vì đến giờ tôi vẫn tận hưởng những gì đang diễn ra. Tôi bước vào Thỏ ơi vô tư nên tôi không đặt nặng việc sau vai diễn này sẽ trở thành diễn viên và có vai diễn tiếp theo. Bởi cũng như nghề ca sĩ tôi cũng đến với nó đúng nghĩa là nghề chọn người. Vì thế tôi nghĩ nghiệp diễn viên cũng sẽ như vậy. Nếu hữu duyên với nghề này mình sẽ có cơ hội tiếp theo nên không tự tạo áp lực cho mình", nữ ca sĩ chia sẻ với VietNamNet.

Văn Mai Hương cho biết ở Thỏ ơi! có nhiều cảnh khó do Hải Lan nhiều thoại và nhiều cung bậc cảm xúc nhưng cô nhớ nhất phân cảnh cuối ở bệnh viện. Nữ ca sĩ kể đến ngày quay cô mới được đưa kịch bản mà không được chuẩn bị gì trước, đến lúc đó Văn Mai Hương mới biết mình phải thoại tới 5 trang.

Nữ ca sĩ lột xác hoàn toàn trong phim do Trấn Thành đạo diễn.

Tôi thấy nước mắt anh Thành giàn giụa, anh nói: Trời ơi có thứ để bán vé rồi"!

"Anh tin vào em thế à? Anh đưa em tờ thoại này em không thể thuộc được đâu", Văn Mai Hương nói với Trấn Thành. "Anh đáp: Mày phải tin anh, mày chỉ cần hiểu là nói được. Lúc đó là 4h30 sáng ở bệnh viện, mắt tôi lờ đờ với 2 cặp mi giả 2 bên. Tôi đau đầu và mệt, chưa kể sợ vì mùi bệnh viện. Nhìn lời thoại tôi choáng nhưng chắc được ai độ nên tôi diễn phân đoạn đó một mạch 9 phút rưỡi. Khi ấy tôi thấy nước mắt anh Thành giàn giụa, anh nói: Trời ơi có thứ để bán vé rồi". Văn Mai Hương cũng không nghĩ mình diễn được cảnh đó và khi xem lại nữ ca sĩ cũng khóc. "Đó là cảnh quay cuối của tôi trong phim và tôi thật sự thương nhân vật của mình", cô nói

Văn Mai Hương tự nhận mình an toàn và giống nhân vật Hải Lan ở sự hoạt ngôn, đôi khi có sự thú vị duyên dáng. Năm thứ 16 bước vào con đường âm nhạc, cô luôn mong muốn tìm kiếm sự bình yên quanh mình nên luôn rất an toàn. Tuy nhiên vai diễn này có nhiều cung bậc cảm xúc nên Văn Mai Hương phải luôn yêu thương nhân vật của mình. Nữ ca sĩ phải nghiên cứu, tìm hiểu nhân vật và chọn ngôn ngữ riêng cho Hải Lan bởi nhân vật hơn cô nhiều tuổi ngoài đời. Khi nhận vai này tôi có nói với anh Thành sao cho mình đóng vai già thế. Anh Thành nói: Đây cũng là một trải nghiệm nên thử thách bản thân".

Văn Mai Hương nói hiện tại không yêu ai.

Văn Mai Hương không đặt chuyện cát-sê vì thời gian tập trung cho phim cô có thể làm được nhiều việc khác ở ngoài với thu nhập tốt hơn. Nhưng với nữ ca sĩ, đây là hành trình xứng đáng để và việc vượt ra khỏi vùng an toàn của mình là cơ hội vô giá không thể mua được.

Đã không yêu thì thôi nhưng yêu là hết mình

Văn Mai Hương kể khác với Hải Lan, ngoài đời cô không bao giờ xưng mày tao hay chửi người yêu dù có nóng tính đến mấy. "Càng có chuyện tôi càng im lặng, im lặng đến khi nào bình tĩnh mới ngồi lại nói chuyện", cô nói. Văn Mai Hương tiết lộ hiện vẫn đang một mình và tập trung cho công việc. "Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất và trước giờ tôi không chủ động tìm kiếm nó", nữ ca sĩ nói.

Văn Mai Hương sinh năm 1994, là Á quân Vietnam Idol 2010.

Văn Mai Hương quan niệm tình cảm là chuyện khó nói. "Tôi đã không yêu thì thôi nhưng yêu là hết mình, yêu như chưa từng được yêu. Mỗi giai đoạn mình sẽ yêu theo cách khác nhau, 18 tuổi yêu cách khác, 20 tuổi yêu cách khác, hơn 30 tuổi có thể yêu rất nhiều nhưng không bày tỏ ra như thời trẻ, nó sẽ bình lặng hơn một chút bởi phải chia sẻ thời gian cho nhiều thứ xung quanh. Ở tuổi này tôi ưu tiên nhất công việc, gia đình và bản thân", Văn Mai Hương chia sẻ.

Nói về Trấn Thành, Văn Mai Hương bảo anh là một trong số ít người cô chia sẻ và tâm sự nhiều. "Anh dạy tôi nhiều thứ và đưa ra nhiều lời khuyên để nhìn thẳng vào sự thật, kể cả khi tôi xảy ra sự cố và lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, anh Thành và chị Hari Won đã sang nhà tôi ngồi cả đêm để động viên", cô kể.

Văn Mai Hương trong "Thỏ ơi!":

