Năm nay có tới 4 phim cùng công chiếu vào ngày mùng 1 Tết (tức ngày 17/2) gồm Báu vật trời cho, Mùi phở, Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng, khiến cuộc đua phòng vé phim Tết nóng hơn bao giờ hết.

Cảnh trong phim "Thỏ ơi!".

Tên tuổi của Trấn Thành là bảo chứng cho thành công của 3 mùa phim trước với Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ cùng doanh thu 3 phim lên tới hơn 1.000 tỷ. Năm nay, Trấn Thành tiếp tục chơi lớn với Thỏ ơi! và đây là bộ phim đầu tiên anh đạo diễn cấm khán giả dưới 18 tuổi vào rạp.

Trước thời điểm chính thức ra rạp, tới 17h ngày 16/2 (tức 30 Tết), Thỏ ơi! đã thu 11,2 tỷ đồng và hiện đứng đầu doanh số đặt vé trước, theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam.

Đứng thứ 2 phòng vé là Nhà ba tôi một phòng - bộ phim điện ảnh đầu tiên do Trường Giang đóng chính kiêm đạo diễn, biên kịch và sản xuất. Tuy nhiên, doanh số của Nhà ba tôi một phòng hiện mới chỉ đạt 3,7 tỷ đồng, bằng 1/3 phim của Trấn Thành.

Trường Giang trong "Nhà ba tôi một phòng".

Trong khi đó, Mùi phở của Minh Beta với sự góp mặt của diễn viên Quốc Tuấn, nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang về thứ 3 với 3,2 tỷ đồng.

Xếp vị trí cuối bảng xếp hạng với doanh thu đặt vé trước 1,1 tỷ đồng là Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn dù phim có sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào.

Đáng chú ý ngoài Thỏ ơi!, cả 3 phim chiếu Tết năm nay đều dán nhãn K tức là phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi nhưng đang tỏ ra hụt hơn hơn phim của Trấn Thành.

Tuy nhiên cuộc đua phim Tết luôn khó lường và sẽ có nhiều biến động trong những ngày tới khi cuộc đua 4 phim chính thức bắt đầu từ ngày mai, 17/2.

Trailer phim "Thỏ ơi!":