Lời tòa soạn: Trong bối cảnh mới, tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, đặt ra những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến vì bình yên đòi hỏi ở người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ lòng dũng cảm, mà còn là trí tuệ sắc bén, tư duy chiến lược và bản lĩnh thép. Loạt bài về các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự tri ân của VietNamNet, khắc họa chân dung những tập thể xuất sắc. Họ chính là những "quả đấm thép" đang ngày đêm sáng tạo, chiến đấu vì sự bình yên của nhân dân.

“Gáo hứng” từ tam giác vàng

Chia sẻ với VietNamNet, Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tỉnh này có hơn 213km đường biên giới giáp Lào.

Vị trí này khiến Thanh Hóa giống như “gáo hứng” đón đầu dòng chảy ma túy từ “Tam giác vàng” – nơi được coi là lò sản xuất ma túy lớn nhất Đông Nam Á.

Tháng 7/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống đồng bào còn khó khăn và dân trí không đồng đều. Tất cả những yếu tố này tạo nên một bức tranh đầy thách thức.

Trong bối cảnh đó, PC04 đã tiên phong xây dựng thế trận “phòng tuyến 3 lớp”. Đây là một sáng kiến thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và dấu ấn riêng của lực lượng Công an xứ Thanh.

“Tội phạm và tệ nạn ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm khác. Nếu chỉ đấu tranh kiểu ‘tỉa cành, cắt ngọn’ thì không thể triệt để. Vì vậy, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp chiến lược, đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa”, Thượng tá Minh nói.

Thanh Hóa có hơn 213km đường biên giới giáp Lào nên vấn nạn ma túy còn rất phức tạp.

Theo ông Minh, PC04 đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều đề án, chỉ thị, nghị quyết để thống nhất nhận thức, tạo quyết tâm chính trị trong toàn hệ thống và nhân dân.

Đồng thời, đơn vị tham mưu xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, cũng như huy động nguồn lực và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy.

Nhờ đó, tình hình phạm pháp hình sự toàn tỉnh đã giảm trên 15%/năm, cao gấp 3 lần chỉ tiêu Quốc hội giao. Thành tích này được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao.

Các chiến sĩ Phòng PC04 thường xuyên phải ăn, nghỉ trong rừng để thực hiện các chuyên án.

Đặc biệt, PC04 tập trung đồng bộ các biện pháp “chặn cung” ma túy thẩm lậu vào nội địa. Đơn vị xây dựng “phòng tuyến 3 lớp” vững chắc, ngăn chặn hiệu quả ma túy từ sớm, từ xa ngay tại tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn thiết lập “đường dây nóng” 3 cấp, với tinh thần “giúp bạn cũng là giúp mình”. Lực lượng hai bên đã bám sát địa bàn, điều tra cơ bản toàn bộ 213km đường biên; rà soát, vận động và xóa bỏ hơn 700 ha cây thuốc phiện trên đất Lào. Công tác quản lý hơn 6.000 người nghiện cũng được siết chặt.

Từ năm 2022 đến nay, PC04 đã xác lập và đấu tranh hàng chục chuyên án chung với Công an Hủa Phăn. Hai bên đã triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ trên 30kg ma túy cùng nhiều vũ khí.

Đồng thời, đơn vị kiểm soát chặt tình hình ma túy tại 16 xã biên giới Thanh Hóa, qua đó ngăn chặn tối đa ma túy xâm nhập nội địa.

Phòng PC04 (Công an tỉnh Thanh Hóa) họp ban chuyên án với lãnh đạo Công an tỉnh.

Song song với “chặn cung”, PC04 còn triển khai mạnh mẽ giải pháp “giảm cầu”. Đơn vị đã tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền, tạo “liều vắc-xin” phòng ma túy trong cộng đồng.

PC04 cũng rà soát, phân loại, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và đưa các đối tượng khó cai vào cơ sở bắt buộc. Đồng thời, công tác quản lý sau cai được tăng cường, giúp hỗ trợ tái hòa nhập xã hội và tạo việc làm cho hơn 2.250 người.

Đơn vị cũng tấn công mạnh vào các điểm, đối tượng nghiện phức tạp, xử lý hình sự gần 2.000 đối tượng. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 1.982 người nghiện ngoài cộng đồng, giảm gần 80% so với năm 2019.

Sáng tạo trong đấu tranh

Một trong những sáng tạo nổi bật là mô hình “chuyên án chung” về ma túy. Đây được xem là bước đột phá then chốt, quyết định thành công trong công tác phòng, chống ma túy của PC04.

Ông Minh chia sẻ: “Yếu tố then chốt là truy tận nguồn ma túy, xác định dòng tiền, điều tra sâu từng đối tượng nghiện, dựng chân dung nguồn cung, từ đó xác lập chuyên án chung, huy động đồng bộ các lực lượng từ điều tra, cơ động, hình sự, kinh tế, kỹ thuật đến công an cấp xã để đấu tranh tổng thể”.

Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an Lào thực hiện nhiều "chuyên án chung".

Từ năm 2022 đến nay, PC04 đã đấu tranh, phá 30 chuyên án chung; triệt xóa 23 tụ điểm và 284 điểm phức tạp về ma túy; khởi tố 384 vụ, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng.

Trong quá trình đấu tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đối mặt với hiểm nguy, 2 cán bộ bị thương và nhiều lượt phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Nhờ những nỗ lực đó, đến nay, Thanh Hóa không còn tụ điểm phức tạp về ma túy; 85% số xã đạt tiêu chí “xã an toàn ma túy”. Tỉnh cũng đã ban hành và triển khai Đề án 3822 xây dựng xã, phường, thị trấn “không ma túy”, trong đó 136 đơn vị cấp xã hiện không còn người nghiện hoặc sử dụng trái phép ma túy.

Để thực hiện được các chuyên án, có thời điểm các chiến sĩ công an phải mặc áo mưa ngủ trong rừng. Ảnh: CACC

Chuyên án thu giữ 42kg ma túy

Trong số các chuyên án, nổi bật là chuyên án 724D, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Thanh Hóa, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Qua điều tra, PC04 phát hiện đây là một tuyến vận chuyển ma túy phức tạp. Các đối tượng thường chia nhỏ hàng và xóa dấu vết. Ban chuyên án đã kiên trì theo dõi, lập nhiều tổ mật phục.

Sau nhiều ngày “nằm vùng”, ngày 1/8/2024, đối tượng Sung Văn Hơ xuất hiện tại khu vực giáp ranh biên giới giữa Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) và Viêng Xay (Hủa Phăn, Lào). Xác định Hơ chuẩn bị nhận ma túy đưa đi Hà Nội, Ban chuyên án quyết định phá án.

11h ngày hôm sau, tại bến xe huyện Ngọc Lặc, PC04 phối hợp với lực lượng chức năng, phá thành công giai đoạn 1 chuyên án, thu giữ 32kg ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tính (SN 1986, quê Bến Tre) tại Hà Nội, thu thêm 2kg ketamine.

Số lượng ma túy lớn trong các chuyên án PC04 triệt phá. Ảnh: CACC

Tiếp đó, ngày 15/8, tại bản Đỏ (xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa), PC04 bắt quả tang Giàng A Lầu (SN 2002, trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Lầu bị bắt khi đang vận chuyển 6 bánh heroin, 30.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy đá và 1kg ketamine.

Tổng cộng, Ban chuyên án 724D đã thu giữ 42kg ma túy các loại. Đây là số lượng ma túy bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa.

Thành công của PC04 - Công an Thanh Hóa không chỉ nằm ở những chuyên án lớn hay con số 42kg ma túy, mà ở sự thay đổi tư duy chiến lược. Từ bỏ cách đánh "tỉa cành, cắt ngọn", họ đã kiên trì xây dựng "phòng tuyến 3 lớp" vững chắc, kết hợp nhuần nhuyễn "chặn cung" từ xa với "giảm cầu" tại chỗ.

Chính những sáng kiến nghiệp vụ, sự phối hợp quốc tế chặt chẽ, và cả mồ hôi, hiểm nguy (như phơi nhiễm HIV) của các chiến sĩ đã từng bước làm sạch địa bàn, trả lại sự bình yên cho xứ Thanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "xã hội không ma túy".