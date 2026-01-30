Học viện Quân y vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến trong năm 2026. Theo đó, với hệ dân sự, Học viện dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu ngành Y khoa và Dược học. Các phương thức được dùng xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hệ quân sự, Học viện Quân y cũng dự kiến sử dụng 3 phương thức này, song bổ sung thêm phương thức xét tuyển từ điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức. Chỉ tiêu hệ quân sự sẽ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Các tổ hợp dự kiến dùng để xét tuyển vào Học viện gồm A00, B00 và D07. Ngành Dược học không tuyển tổ hợp B00. Học viện sẽ tuyển 10% chỉ tiêu cho nữ.

Về độ tuổi, thanh niên ngoài quân đội có tuổi từ 17 đến 21; quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Về thể lực, thí sinh là nam cao 1,63m trở lên, nặng 50kg trở lên. Thí sinh là nữ cao 1,54m trở lên và nặng 48kg trở lên. Thí sinh không cận thị quá 3 điốp, phải sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự cấp phường/xã từ 1/3-20/5.