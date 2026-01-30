Vào ngày 24-25/1, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2026. Có khoảng gần 17.000 thí sinh tham gia ở 11 tỉnh, thành, tăng 22% so với năm ngoái.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay theo kế hoạch, ngày 3/2 nhà trường sẽ công bố điểm và chuyển toàn bộ giấy báo kết quả thi tới thí sinh.

Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn sẽ cung cấp giấy chứng nhận điện tử gửi qua tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh thay vì phiên bản giấy, tương tự năm ngoái.

Hiện nay, có gần 50 đại học sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển vào đại học, bao gồm các trường kỹ thuật lớn tại miền Bắc và miền Trung, nhóm các trường thuộc khối Kinh tế - Luật - Ngân hàng, nhóm các trường đa ngành và Y dược, cùng các trường tư thục và quốc tế.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2026. Ảnh: Thúy Nga

Trong năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức 3 đợt, mỗi đợt sẽ có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi.

Cụ thể, đợt 1 thi ngày 24-25/1/2026; đăng ký ngày 5-15/12/2025.

Đợt 2 thi ngày 14-15/3/2026; đăng ký ngày 5-15/2/2026.

Đợt 3 thi ngày 16-17/5/2026; đăng ký ngày 5-15/4/2026.

Bài thi vẫn giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Kết quả thi có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Vì vậy, đợt thi đầu tiên này cũng có khoảng 2.000 học sinh lớp 10 và 11 đăng ký dự thi, chiếm 12%.

