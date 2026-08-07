Trồng cây và bài trí cây cảnh trong nhà Thời tiết đầu thu mát mẻ, đất ẩm và giàu dinh dưỡng là điều kiện lý tưởng để trồng cây xanh hoặc đặt thêm chậu cây cảnh trong nhà. Không chỉ giúp thanh lọc không khí, cây xanh còn mang ý nghĩa phong thủy, mang năng lượng tích cực và tài lộc cho gia chủ.

Thưởng trà và đọc sách Một tách trà nóng, một cuốn sách hay bên ô cửa sổ khi tiết trời bắt đầu mùa thu là điều tuyệt vời không thể bỏ qua. Hương trà thơm quyện trong không gian tĩnh lặng không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo, tích cực.

Tập luyện thể dục thể thao Tiết trời mùa thu là thời điểm lý tưởng để bắt đầu thói quen rèn luyện thể chất. Chạy bộ, đạp xe, tập yoga ngoài trời sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giảm stress và cải thiện tinh thần một cách rõ rệt.

Khám phá ẩm thực mùa thu Mùa thu là mùa của những loại trái cây đặc sản như bưởi, hồng, na… Đây cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức các bữa ăn ấm cúng cùng gia đình với những món nướng, món lẩu. Ẩm thực mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn gắn kết các thành viên qua những giây phút sum vầy.

Làm đẹp không gian sống Bạn có thể trang trí nhà cửa theo phong cách mùa thu với các vật dụng đơn giản như: lá khô, quả thông, bí đỏ và ánh đèn vàng ấm áp... Những thay đổi nhỏ này sẽ tạo ra cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng và thư giãn cho ngôi nhà của bạn.

Thử sức với hoạt động sáng tạo Bạn có thể viết nhật ký, vẽ tranh, làm đồ handmade hay thậm chí là sáng tác thơ ca. Những hoạt động này sẽ giúp bạn giải tỏa cảm xúc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Theo chuyên gia phong thủy, tiết Lập Thu được cho là có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Ảnh minh họa: Hà Nguyễn