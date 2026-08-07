Thời tiết đầu thu mát mẻ, đất ẩm và giàu dinh dưỡng là điều kiện lý tưởng để trồng cây xanh hoặc đặt thêm chậu cây cảnh trong nhà.
Không chỉ giúp thanh lọc không khí, cây xanh còn mang ý nghĩa phong thủy, mang năng lượng tích cực và tài lộc cho gia chủ.
Một tách trà nóng, một cuốn sách hay bên ô cửa sổ khi tiết trời bắt đầu mùa thu là điều tuyệt vời không thể bỏ qua.
Hương trà thơm quyện trong không gian tĩnh lặng không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo, tích cực.
Tiết trời mùa thu là thời điểm lý tưởng để bắt đầu thói quen rèn luyện thể chất.
Chạy bộ, đạp xe, tập yoga ngoài trời sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giảm stress và cải thiện tinh thần một cách rõ rệt.
Mùa thu là mùa của những loại trái cây đặc sản như bưởi, hồng, na… Đây cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức các bữa ăn ấm cúng cùng gia đình với những món nướng, món lẩu.
Ẩm thực mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn gắn kết các thành viên qua những giây phút sum vầy.
Bạn có thể trang trí nhà cửa theo phong cách mùa thu với các vật dụng đơn giản như: lá khô, quả thông, bí đỏ và ánh đèn vàng ấm áp...
Những thay đổi nhỏ này sẽ tạo ra cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng và thư giãn cho ngôi nhà của bạn.
Bạn có thể viết nhật ký, vẽ tranh, làm đồ handmade hay thậm chí là sáng tác thơ ca.
Những hoạt động này sẽ giúp bạn giải tỏa cảm xúc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Dưới góc độ phong thủy, chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Thu cũng như những tiết khí mang chữ "lập" khác có ý nghĩa quan trọng, được cho là có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người, cả về sức khỏe lẫn sự nghiệp và tài lộc.
Do đó, tiết Lập Thu cũng tồn tại những điều nên làm và không nên làm để tránh những điều không may mắn cho bản thân, gia đình.
Theo chuyên gia này, vào tiết Lập Thu, gia chủ nên làm các việc sau:
Tế bái ước nguyện
Ngày trong tiết Lập Thu thích hợp để tiến hành làm lễ cảm tạ trời đất. Gia chủ có thể lên chùa thắp hương cầu mong ước nguyện.
Cúng tổ tiên
Ngày Lập Thu là ngày rất phù hợp để cúng tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của con cháu tới tổ tiên.
Sinh con, kết hôn
Đây cũng là thời điểm tốt để em bé ra đời hay có sự kiện kết hôn. Người xưa tin rằng Lập Thu sẽ mang lại sự bình an và may mắn cho những sự kiện quan trọng này.
Sửa sang, khai trương, ký kết hợp đồng
Vào các ngày trong tiết Lập Thu, gia chủ có thể làm một số việc như: lợp mái sửa sang nhà cửa, sửa kho chứa đồ, chuồng trại chăn nuôi…
Đặc biệt các công việc như khai trương, ký hợp đồng hay các giao dịch mua bán đều gặp nhiều thuận lợi trong ngày này.
Cải táng mộ phần
Ngày Lập Thu cũng là thời thời điểm thích hợp để làm các công việc như cải táng, chuyển mộ…
Ngoài ra, gia chủ cũng có thể tiến hành cầu duyên, cầu sức khỏe…