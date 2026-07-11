Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất và phân phối ô tô đã triển khai 26 chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi kỹ thuật, tăng 18 đợt so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng có 30.338 xe nằm trong diện triệu hồi, tăng 4.439 xe, tương đương 14,6% so với nửa đầu năm 2025.

Đáng chú ý, một số chương trình triệu hồi lớn nhất sau đây đã chiếm phần lớn tổng số xe bị ảnh hưởng. Các đợt triệu hồi này không chỉ liên quan đến những mẫu xe "hot" của nhà Hyundai; Mitsubishi, Ford, Toyota.

Hyundai Tucson dẫn đầu với hơn 17.369 xe trong hai đợt triệu hồi

Gần cuối tháng 5/2026, Hyundai Thành Công triệu hồi 3.700 xe Tucson lỗi đồng hồ táp-lô có thể gián đoạn hiển thị do lỗi phần mềm điều khiển. Đợt triệu hồi này nằm trong chương trình chung của tập đoàn Hyundai trên toàn cầu.

Theo hãng xe Hàn Quốc, nguyên nhân triệu hồi số xe kể trên do cụm đồng hồ táp-lô có hiện tượng gián đoạn hiển thị. Tình trạng này xảy ra trong thời gian ngắn và chỉ ảnh hưởng đến việc theo dõi thông tin vận hành xe của người dùng.

Số lượng cụ thể các phiên bản Hyundai Tucson trong diện triệu hồi là 2.037 xe bản máy xăng đặc biệt, 1.318 xe bản 1.6 Turbo, 328 xe bản N-Line và 58 xe bản máy dầu đặc biệt. Tất cả lắp ráp tại nhà máy của liên doanh Hàn ở Việt Nam giai đoạn 20/8/2025 - 27/1/2026.

Hyundai Tucson dẫn đầu với hơn 13.600 xe bị triệu hồi. Ảnh: Hyundai Thành Công.

Đến cuối tháng 6/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) gây chú ý khi tiếp tục triển khai chương trình triệu hồi 13.620 xe Hyundai Tucson, trở thành đợt triệu hồi lớn nhất thị trường ô tô Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Riêng chương trình này chiếm khoảng 45% tổng số xe bị triệu hồi trên toàn thị trường.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 2/10/2024 đến 2/6/2026.

Theo Hyundai, nguyên nhân xuất phát từ phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA). Thông số dự báo nguy cơ va chạm được thiết lập nhạy hơn mức tối ưu, khiến hệ thống trong một số tình huống có thể phát cảnh báo và kích hoạt phanh tự động sớm hơn dự kiến.

Hãng xe Hàn Quốc cho biết lỗi này không liên quan đến hư hỏng phần cứng mà chủ yếu ảnh hưởng đến trải nghiệm vận hành của người lái.

Biện pháp khắc phục là cập nhật phần mềm điều khiển nhằm tinh chỉnh các tham số vận hành của hệ thống FCA, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động phù hợp hơn trong điều kiện thực tế. Toàn bộ quá trình kiểm tra và cập nhật phần mềm được thực hiện miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công.

Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi khắc phục lỗi hàng ghế thứ hai

Đầu tháng 5/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) thông báo triệu hồi 5.072 xe Xpander và Xpander Cross, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Theo hãng, nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu điều chỉnh độ ngả của tựa lưng hàng ghế thứ hai. Một số chi tiết có thể xuất hiện vết nứt do sai sót trong quá trình sản xuất linh kiện từ nhà cung cấp, khiến linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với sản phẩm đạt chuẩn.

Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi khắc phục lỗi hàng ghế thứ hai. Ảnh: MMV

Trong điều kiện sử dụng thông thường, lỗi này có thể không biểu hiện rõ. Tuy nhiên, nếu xảy ra va chạm, kết cấu tựa lưng ghế có nguy cơ giảm độ bền, ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ hành khách.

Chương trình triệu hồi bắt đầu từ ngày 18/5/2026 và kéo dài đến ngày 18/4/2029. Các xe nhập khẩu sản xuất từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025 và xe lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024 thuộc diện kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần.

2.446 xe Ford Explorer bị triệu hồi do nguy cơ gãy thanh giằng phía sau

Ford Việt Nam là hãng có số lượng chương trình triệu hồi nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026 với 7 đợt, liên quan đến nhiều mẫu xe như Mustang Mach-E, Explorer, Everest và Ranger.

Trong đó, chương trình có quy mô lớn nhất của hãng là đợt triệu hồi 2.446 xe Ford Explorer, được công bố vào giữa tháng 5/2026.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 28/9/2017 đến 25/2/2019 tại nhà máy Chicago (Mỹ) trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Ảnh: Ford Việt Nam

Theo Ford Việt Nam, thanh giằng điều chỉnh độ chụm bánh sau trên các xe này có nguy cơ bị gãy trong quá trình sử dụng. Khi xảy ra sự cố, xe có thể phát ra tiếng kêu bất thường ở hệ thống treo phía sau hoặc làm thay đổi độ chụm của bánh xe, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển và làm tăng nguy cơ va chạm.

Các đại lý Ford trên toàn quốc được ủy quyền kiểm tra và thay thế miễn phí thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau cho toàn bộ xe thuộc diện triệu hồi.

Toyota triệu hồi hơn 2.024 xe sedan Camry vì lỗi camera

Giữa tháng 3/2026, Toyota Việt Nam thông báo chương trình triệu hồi 2.024 xe Toyota Camry để khắc phục lỗi liên quan tới camera.

Theo nhà sản xuất, các xe thuộc diện triệu hồi được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM), bao gồm các camera riêng lẻ được bố trí xung quanh xe để ghi và hiển thị hình ảnh.

Do lỗi trong quá trình sản xuất, vết nứt có khả năng xuất hiện trên các cảm biến ảnh bên trong của camera trước và hai bên trái phải. Vết nứt này sẽ lan rộng theo thời gian và có thể gây hở mạch hoặc chập mạch bên trong camera, dẫn đến không thể hiển thị được hình ảnh.

Toyota Camry 2024. Ảnh: Toyota VN

Trong danh sách được Toyota Việt Nam công bố có tổng cộng 2.024 xe Toyota Camry thuộc diện ảnh hưởng có 1.391 xe sản xuất trong khoảng thời gian từ 25/11/2022-26/8/2024 và 633 xe được sản xuất từ ngày 25/11/2022-29/8/2024.

Hầu hết đã được phân phối đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Các xe Camry trong danh sách triệu hồi thuộc phiên bản cũ, khác với bản thế hệ thứ 9 đang bán trên thị trường.

Chương trình dự kiến được triển khai từ ngày 10/3/2026 đến ngày 10/3/2029.

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