Bên ngoài bảo tàng Lourve. Ảnh: Travel+Leisure

Louvre từng là cung điện hoàng gia, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Philippe Auguste. Năm 1793, trong thời kỳ Cách mạng Pháp, nơi đây chính thức trở thành bảo tàng quốc gia mở cửa cho công chúng.

Ngày nay, với diện tích hơn 72.000m2, Louvre chào đón hơn 8 triệu lượt khách mỗi năm và là bảo tàng có lượng du khách tham quan đông nhất thế giới.

Bảo tàng Louvre đang lưu giữ hơn 35.000 hiện vật quý giá của nhân loại, từ những kiệt tác thời Phục Hưng đến cổ vật Ai Cập, La Mã, Hy Lạp. Ảnh: CNTraveler

Du khách tìm đến Louvre không chỉ để chiêm ngưỡng bức “Mona Lisa” nổi tiếng của Leonardo da Vinci, mà còn để ngắm “tượng thần Nike của Samothrace”, “Nữ thần Tự do dẫn đường cho nhân dân” của Delacroix hay “tượng thần Vệ Nữ Milo” - những kiệt tác đánh dấu đỉnh cao của nghệ thuật nhân loại.

Vụ trộm kiệt tác Mona Lisa năm 1911. Ảnh minh họa: History

Tuy nhiên, đằng sau vẻ tráng lệ ấy là lịch sử dài đầy biến động. Louvre từng chứng kiến nhiều vụ trộm táo bạo khiến dư luận quốc tế rúng động.

Năm 1911, bức Mona Lisa biến mất khỏi tường triển lãm - vụ trộm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Kẻ trộm là Vincenzo Peruggia, một thợ sơn người Italia từng làm việc tại bảo tàng. Peruggia giấu bức tranh trong áo khoác và rời khỏi Louvre qua cửa phụ vì tin rằng kiệt tác nghệ thuật này phải được “trả về cho quê hương Italia”.

Hai năm sau, tác phẩm được tìm thấy tại Florence và đưa trở về Paris.

Bức họa Mona Lisa được đưa về bảo tàng Lourve năm 1913 sau vụ trộm 2 năm trước đó. Ảnh: History

Năm 1976, nhóm trộm 3 người đột nhập vào bảo tàng Louvre lúc bình minh, trèo lên giàn giáo và phá cửa sổ tầng 2, lấy đi một thanh kiếm đính kim cương từ thế kỷ 19 từng thuộc về vua Charles X.

Vào năm 1990, bức họa "Chân dung người phụ nữ đang ngồi" của Pierre-Auguste Renoir đã bị cắt khỏi khung và đánh cắp từ một phòng trưng bày ở tầng 3.

Đến năm 1998, bức "Le chemin de Sèvres" - tác phẩm của họa sĩ Jean-Baptiste-Camille Corot, cũng bị đánh cắp khỏi bảo tàng trong một vụ đột nhập kỳ lạ, cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Ngoài ra, Louvre cũng ghi nhận một số vụ trộm nhỏ khác liên quan đến tượng và đồ trang sức cổ, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt hơn quy trình an ninh.

Vụ trộm mới nhất ở bảo tàng Lourve xảy ra trong phòng trưng bày Galerie d’Apollon. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, ngày 19/10 vừa qua, bảo tàng nổi tiếng này tiếp tục phải đối mặt với một trong những vụ trộm nghiêm trọng và manh động nhất lịch sử.

Theo giới chức địa phương, nhóm cướp gồm 4 tên đeo mặt nạ, giả trang công nhân, sử dụng thang nâng và cưa đĩa để phá cửa kính vào phòng Galerie d’Apollon – nơi trưng bày vương miện, vòng cổ quý giá của hoàng gia Pháp dưới thời Napoléon.

Chỉ trong khoảng từ 4-7 phút, chúng đã lấy đi gần 10 món bảo vật vô giá, trong đó có vòng cổ kim cương-ngọc lục bảo vua Napoléon I tặng vợ và vương miện của Hoàng hậu Eugénie được tìm thấy bị rơi bên ngoài bảo tàng.

"Mọi thứ diễn ra cứ như kịch bản từ một bộ phim hành động vậy", Ariel Weil - Thị trưởng khu trung tâm Paris, mô tả vụ việc.

Khoảng 60 điều tra viên đã được huy động để truy tìm băng cướp. Cơ quan điều tra tin rằng họ có thể bắt nhóm cướp thông qua phân tích video an ninh cùng các bằng chứng khác, trong đó có chiếc ôtô bị bỏ lại tại hiện trường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "cuộc tấn công vào những di sản đáng trân trọng của quốc gia", đồng thời khẳng định "những kẻ đột nhập sẽ sớm phải đối mặt với công lý".

Dù trải qua không ít biến cố trong lịch sử, Louvre vẫn sẽ giữ vững vị thế là “trái tim nghệ thuật của thế giới”, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong từng đường nét nghệ thuật.

Đối với người Paris, Louvre không chỉ là niềm tự hào văn hóa, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật trước mọi thách thức thời gian.