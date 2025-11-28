Theo ABC News, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ngày 27/11 đã công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh nhiều vụ bắt cóc hàng loạt vừa xảy ra ở bang Niger.

"Đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia, và chúng ta đang ứng phó bằng cách tăng cường quân số, đặc biệt tại những khu vực có thách thức an ninh nghiêm trọng", ông Tinubu nói.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: X/@officialABAT

Tổng thống Tinubu nhấn mạnh, chính phủ sẽ nhanh chóng tuyển thêm 20.000 cảnh sát để nâng quy mô của lực lượng hành pháp lên con số 50.000. Cơ quan tình báo cũng được phép triển khai lực lượng kiểm lâm để bảo vệ các khu vực hẻo lánh khỏi các nhóm vũ trang.

Trong vòng 1 tuần qua, các nhóm vũ trang ở Nigeria đã bắt cóc hơn hơn 20 nữ sinh Hồi giáo, 38 giáo dân, hơn 300 học sinh và giáo viên của một trường Công giáo, 13 phụ nữ trẻ và trẻ em gái gần một trang trại. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 26/11, khi có 10 người bị bắt cóc tại một số ngôi làng thuộc khu vực Shiroro.

Ở thời điểm hiện tại, cảnh sát đã giải cứu được hàng chục con tin, trong khi một số người tự tìm được cách chạy thoát. Nhưng vẫn còn 265 học sinh và giáo viên ở bang Niger mất tích kể từ ngày 21/11.

Theo giới quan sát, những vụ việc này cho thấy tình trạng báo động tại Nigeria trước nguy cơ từ các cuộc tấn công vì thù hằn tôn giáo và các cuộc xung đột bạo lực bắt nguồn từ căng thẳng sắc tộc.