Với định hướng đưa công nghệ chăm sóc sức khỏe Nhật Bản đến người tiêu dùng Việt Nam, Nihon Self Medical Việt Nam giới thiệu thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp MEDIC M14000SX.

Dấu ấn hơn 4 thập kỷ nghiên cứu thiết bị y tế gia đình tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, bên cạnh các phương pháp điều trị tại bệnh viện, việc nghiên cứu và ứng dụng thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà được chú trọng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong lĩnh vực thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp, Công ty Nihon Self Medical Co., Ltd. là một trong những doanh nghiệp có bề dày hoạt động lâu năm. Được thành lập năm 1982, có trụ sở chính tại số 1-11-13 Tozuka, thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, doanh nghiệp đã trải qua hơn 4 thập kỷ không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe đến người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý trong mô hình vận hành của Nihon Self Medical là quy trình khép kín từ nghiên cứu công nghệ, sản xuất thiết bị đến trực tiếp xây dựng hệ thống phân phối. Cách thức này giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm từ nhà máy đến tay người dùng, đồng thời ghi nhận phản hồi thực tế để cải tiến kỹ thuật. Trong số các dòng sản phẩm chủ lực, thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp MEDIC M14000SX được lựa chọn giới thiệu tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng hoạt động quốc tế của doanh nghiệp.

Trụ sở Nihon Self Medical tại Nhật Bản.

MEDIC M14000SX: Thông số và tiêu chuẩn chất lượng

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà ngày càng gia tăng khiến các thiết bị y tế gia đình được nhiều người quan tâm. Trong đó, thiết bị trị liệu điện trường cao áp MEDIC M14000SX do Medical Electronic Industry Co., Ltd. (Nhật Bản) sản xuất được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo hồ sơ pháp lý tại Việt Nam, sản phẩm thuộc danh mục trang thiết bị y tế loại B (Số công bố: 250000078/PCBB-HN, ngày 08/01/2025). Nhà sản xuất công bố thiết bị có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, điều chỉnh thần kinh tự chủ, tăng miễn dịch và hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng như đau đầu, đau mỏi vai, mất ngủ, táo bón mạn tính; sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016.

Thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp MEDIC M14000SX

Mở rộng mô hình trải nghiệm tại Việt Nam

Ý tưởng đưa thiết bị MEDIC về Việt Nam được doanh nghiệp triển khai nghiên cứu từ năm 2011. Sau 7 năm khảo sát thị trường, hoàn thiện thủ tục pháp lý và xây dựng cơ sở vật chất, ngày 15/01/2018, Công ty TNHH Nihon Self Medical Việt Nam chính thức thành lập với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Với phương châm "Trải nghiệm thật - Sản phẩm thật - Chất lượng Nhật Bản", doanh nghiệp vận hành thông qua hệ thống showroom trải nghiệm trực tiếp. Tại các điểm giới thiệu, khách hàng được nhân viên hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động và dùng thử thiết bị miễn phí.

Đến nay, mạng lưới điểm giới thiệu của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, TP.HCM...

Hệ thống showroom thu hút khách hàng tham quan và trải nghiệm

Định hướng phát triển dịch vụ và hậu mãi

Chia sẻ về quá trình hoạt động, ông Yoshiharu Ide - Tổng Giám đốc Nihon Self Medical cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa thiết bị MEDIC đến gần hơn với người dân Việt Nam. Trong quá trình triển khai, công ty nhận được sự quan tâm cũng như nhiều ý kiến đóng góp từ khách hàng. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ”.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thời gian tới Nihon Self Medical Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố hệ thống showroom, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ tư vấn và chú trọng dịch vụ hậu mãi. Với thông điệp "Vì sức khỏe của tất cả mọi người", doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động và an toàn.

Thông tin sản phẩm: Tên thiết bị: Thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp MEDIC M14000SX

Nhà sản xuất: Medical Electronic Industry Co., Ltd. (Nhật Bản) Số lưu hành: 250000078/PCBB-HN.

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Nihon Self Medical Việt Nam (Địa chỉ: Căn L7-17 (TT7-17) Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, TP. Hà Nội).

Lưu ý an toàn: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; người mang thiết bị điện tử trong cơ thể (máy trợ tim, trợ phổi...); người đang bị chấn thương cấp tính, gãy xương, bong gân, viêm cấp tính nặng, sốt cao, say rượu hoặc rối loạn cảm giác, tuần hoàn ngoại vi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

(Nguồn: Nihon Self Medical Việt Nam)