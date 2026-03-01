Bà Lê Thị Thu H. phản ánh, bà được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi và đã nhận trợ cấp một lần theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, bà có 19 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ thực tế đó, bà H. đặt câu hỏi, ngoài khoản trợ cấp một lần đã được chi trả theo Nghị định 178/2024, bà và những trường hợp tương tự có được hưởng thêm trợ cấp một lần đối với thời gian 19 năm làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn hay không?

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Trả lời về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2019 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác, nếu có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng này hoặc khi nghỉ hưu (hoặc khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc tại vùng đó.

Như vậy, điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần theo quy định nêu trên gồm: Có thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên; khi chuyển công tác ra khỏi vùng hoặc nghỉ hưu.

Trong trường hợp của bà H., thời gian công tác thực tế tại vùng đặc biệt khó khăn là 19 năm, tức là vượt điều kiện theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng dẫn chiếu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019 về việc xác định thời gian thực tế làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Theo đó, thời gian làm việc được tính trên cơ sở thời gian thực tế công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại địa bàn thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Việc xác định chính xác mốc thời gian, mức hưởng và thủ tục chi trả cần căn cứ vào hồ sơ cán bộ, quyết định phân công công tác, quá trình đóng bảo hiểm xã hội và các văn bản liên quan.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Do đó, để được xem xét cụ thể trường hợp của mình, bà Lê Thị Thu H. cần liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương (Sở Nội vụ nơi bà công tác) để được hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và giải đáp theo thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định hiện hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghỉ hưu có thể được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định 76/2019, độc lập với các chế độ đã được giải quyết theo Nghị định 178/2024. Việc chi trả cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét trên cơ sở hồ sơ và quy định pháp luật hiện hành.