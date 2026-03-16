Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cho hay, sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, quê xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn quản lý nhà nước về an ninh trật tự, là Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế.

Ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông là Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái.