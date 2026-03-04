Ngày 4/3, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa 15. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn do trước đó ông Tuấn đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tân Chủ tịch tỉnh Ninh Bình khẳng định bằng trí tuệ, trách nhiệm của mình sẽ dốc toàn lực để góp phần cùng tập thể đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp

Trước đó, vào sáng 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; điều động ông Bình tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bình từng giữ các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó bí thư thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ngoài Chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Thanh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình có 6 Phó chủ tịch gồm các ông: Trần Song Tùng (Phó Chủ tịch thường trực), Trần Anh Dũng, Nguyễn Anh Chức, Nguyễn Cao Sơn, Đặng Thanh Sơn và bà Hà Lan Anh.