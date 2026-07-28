Ngày 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư để xem xét, giải quyết các công việc phát sinh theo quy định, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình thống nhất cho ông Mai Văn Quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức Ủy viên UBND tỉnh cùng nhiệm kỳ. Ông Quyết được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND.

Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình. Ảnh: HĐND tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên (SN 1973, quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có trình độ chuyên môn đại học Tài chính - Kế toán, chuyên ngành Tài chính tín dụng; học vị Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp; lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2024, ông là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Ngày 16/4/2024, ông được HĐND tỉnh khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 7/2025, sau khi tỉnh Ninh Bình mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho đến khi được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.