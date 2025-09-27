Ngày 27/9, Công an Ninh Bình cho biết đã hoàn tất lắp đặt camera giám sát trên các tuyến giao thông, chuẩn bị áp dụng xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 19/9, Công an Ninh Bình đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với 141 camera, gồm: 6 camera AI xử phạt tốc độ, 21 camera nhận dạng biển số, 62 camera giám sát vi phạm tín hiệu đèn, 35 camera an ninh trật tự và 17 camera nhận diện khuôn mặt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn. Ảnh: CACC

Hệ thống camera cho phép giám sát, theo dõi 24/24 giờ trên các tuyến giao thông, mục tiêu trọng điểm. Phát hiện, cảnh báo từ xa các hiện tượng có thể gây mất ANTT, tự động nhận diện các hành vi vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định.

Ngoài ra, hệ thống camera còn hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành, xử lý tình huống khẩn cấp, truy vết tội phạm, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Tổ chức tập huấn về công tác xử lý vi phạm TTATGT và công tác phòng, chống tội phạm trên hệ thống giám sát. Ảnh: CACC

Các camera của hệ thống này được tích hợp công nghệ AI để phân tích và sàng lọc dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành giao thông, xử lý hành vi vi phạm về TTATGT, và đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Lực lượng CSGT sẽ kiểm duyệt và gửi thông báo vi phạm tới các tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến để kịp thời xử lý vi phạm trực tiếp hoặc tiến hành các quy trình xử lý theo hình thức phạt nguội.

Ngoài các camera AI mới được lắp đặt và khai thác, thời gian tới tất cả các camera giám sát đã được lắp đặt trước đó trên các tuyến giao thông cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống của Trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh để giám sát và theo dõi 24/24 giờ.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình theo dõi, kiểm tra tại Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm ANTT, trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Ninh Bình sẽ bắt đầu xử phạt đối với các hành vi vi phạm về TTATGT đường bộ qua hệ thống camera AI giám sát giao thông từ 0h ngày 1/10. Công an đã thông báo công khai, rộng rãi đến các cơ quan tổ chức và toàn thể nhân dân.

Để vận hành hiệu quả hệ thống camera AI, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho gần 50 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ làm công tác xử lý vi phạm về TTATGT và công tác phòng, chống tội phạm.