Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đưa vào vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy với những công nghệ hiện đại, kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả việc kết nối dữ liệu đăng ký xe, đăng kiểm, thuế, hải quan, y tế và dữ liệu các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an liên quan đến con người và phương tiện.

Về quy mô, Trung tâm thông tin chỉ huy là trung tâm quản trị cấp 1, trong tương lai sẽ được kết nối với 34 trung tâm thu nhỏ ở các tỉnh/thành phố, gồm dữ liệu từ tất cả thiết bị nghiệp vụ của toàn lực lượng CSGT.

Hình ảnh ghi nhận từ camera giám sát giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Về quy trình, dữ liệu thu thập được từ camera sẽ được truyền về trung tâm, sau đó hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi và tự động chuyển sang file (thư mục) quản lý.

Còn đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan kèm với nội dung bao gồm: Tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe. Hiện nay, AI có thể nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm và đang tiếp tục được cập nhật.

"Chúng tôi đang thu thập hình ảnh, dữ liệu để cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên đào tạo cho AI phát hiện lỗi người điều khiển, hành khách ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn. Việc dùng hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử", Đại tá Phạm Quang Huy cho biết.





Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, Trung tâm thông tin chỉ huy còn quản trị toàn bộ lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát thông qua hệ thống bản đồ số.

"Chúng tôi có thể xem các nơi có các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc. Đồng thời, trích xuất cụ thể tên cán bộ, chiến sĩ, số hiệu, số điện thoại để liên lạc", Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT nói.

Trung tâm sẽ kiểm soát được toàn bộ xe tuần tra của CSGT, trong đó có các trường thông tin về số lượng xe đang hoạt động, đang dừng đỗ để xử lý vi phạm, đang ở đơn vị; tổ công tác này của đơn vị nào, có bao nhiêu người, được trang bị những công cụ gì và đang làm chuyên đề gì trên tuyến đường nào… Từ đó có thể điều phối trong trường hợp có vụ việc khẩn cấp cần được giải quyết nhanh nhất.

Đại tá Phạm Quang Huy thông tin thêm, một nhiệm vụ quan trọng khác của Trung tâm thông tin chỉ huy là hỗ trợ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

"Đặt giả định một trường hợp ô tô gây tai nạn bỏ chạy. Theo lời khai của nhân chứng thì tài xế đi ô tô màu đỏ, mặc áo màu trắng, lái xe 5 chỗ", Đại tá Phạm Quang Huy đưa ra đề bài.

Cán bộ CSGT trực ở trung tâm ngay lập tức lọc được trên các tuyến đường, trong khoảng thời gian này có bao nhiêu ô tô màu đỏ chạy qua. Sau đó, căn cứ vào các đặc điểm nhận diện khác để phân tích chiếc xe gần nhất với mô tả của nhân chứng... Hệ thống AI cũng vẽ lại bản đồ mà chiếc xe bị tình nghi chạy qua để phục vụ công tác truy xét, điều tra giải quyết tai nạn.

Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh, toàn bộ các tính năng ưu việt, hiện đại của Trung tâm thông tin chỉ huy đều để đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết.