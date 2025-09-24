Tối 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã lắp đặt thí điểm camera giám sát giao thông AI ở Hà Nội.

Qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0-12h ngày 24/9), lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm.

Trong đó, có 343 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ với 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện. Ảnh: C08

Hàng loạt trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị phát hiện. Ảnh: C08

Theo Cục CSGT, những trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện; đồng thời, cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

"Qua đây có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết", đại diện Cục CSGT đánh giá.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, tới đây, hàng nghìn camera AI sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc. Cục CSGT cũng đang tham mưu để Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhằm phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.