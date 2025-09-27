Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 12h ngày 25/9 đến 12h ngày 26/9, camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) đã phát hiện 543 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, hiện đơn vị đang thí điểm lắp đặt khoảng 10 camera trên các tuyến giao thông của nội đô Hà Nội và một số cao tốc. Tới đây, Cục CSGT sẽ lắp thêm hàng nghìn camera trên các tuyến cao tốc và tuyến đường ở cả nước.

"Hiện nay, có nhiều loại camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông. Thực hiện đề án hướng tới hiện đại hóa lực lượng, Cục CSGT sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để tận dụng toàn bộ các dữ liệu có được từ hệ thống camera hiện hành", đại diện Cục CSGT thông tin.

Hệ thống camera ghi hình trên đường ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo vị này, các camera đời cũ hơn sẽ được tận dụng hình ảnh ghi nhận, sau đó sẽ sử dụng AI để huấn luyện, nhận diện vi phạm. Đối với các camera mới có tích hợp sẵn trí tuệ nhân tạo (camera AI), sẽ có nhiều tính năng tự động nhận diện thông qua những hình ảnh rất sắc nét.

Đại diện Cục CSGT thông tin thêm, về tính năng, ngoài tự động phát hiện vi phạm, các camera AI thế hệ mới còn có thể đo tốc độ xe chạy, đo đếm lưu lượng xe để cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông...

Hiện nay, camera AI đã được huấn luyện để phát hiện gần 20 hành vi như: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, không chấp hành vạch kẻ đường, đi sai làn, chuyển làn không có tín hiệu báo rẽ, đi ngược chiều...

Các biển số sẽ được nhận dạng và cảnh báo cho lực lượng chức năng. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, hệ thống có thể nhận diện biển số xe, màu sắc, chủng loại phương tiện liên tục để truy vết; từ đó tra cứu đối soát với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để phát hiện nếu xe có dấu hiệu bất minh.

"Khi tài xế cố tình che biển số thì camera AI cũng có tính năng tự động nhận diện và cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ tại địa điểm gần nhất để xử lý", đại diện Cục CSGT khẳng định.