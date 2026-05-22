Theo Carscoops, chiếc coupe hiệu suất cao BMW M3 đời 2013 này thuộc thế hệ E92 và mới chỉ chạy 86 dặm (khoảng 138 km) kể từ khi xuất xưởng. Đây là một trong số 200 chiếc phiên bản Lime Rock Park Edition được BMW sản xuất riêng cho thị trường Bắc Mỹ vào năm 2013.

Mẫu xe sở hữu màu sơn Fire Orange đặc trưng, đi kèm hồ sơ sạch và giấy đăng ký tại bang Florida (Mỹ). Với số km gần như “xe mới”, chiếc xe được giới sưu tầm đánh giá có tiềm năng trở thành một trong những chiếc BMW M3 E92 đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Trước đó vào tháng trước, một chiếc BMW E92 M3 màu đen bản tiêu chuẩn đã được bán tại Mỹ với giá tới 205.392 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng), dù không phải phiên bản giới hạn.

Chiếc xe lần này được rao bán trên nền tảng Bring a Trailer bởi EAG - đơn vị nổi tiếng chuyên về dòng BMW M.

Xe được trang bị gói Competition Package, giúp hạ thấp chiều cao gầm so với M3 tiêu chuẩn, đồng thời tinh chỉnh hệ thống giảm xóc và cân bằng điện tử. Bộ mâm bạc 19 inch nguyên bản cùng hệ thống phanh hiệu suất cao vẫn được giữ nguyên.

Khoang nội thất gần như trong tình trạng “đóng hộp”. Thảm sàn vẫn bọc nilon và tem cảnh báo túi khí còn nguyên trên táp-lô.

Các trang bị đáng chú ý gồm vô-lăng bọc Alcantara, ghế trước sưởi bọc da kết hợp vải và các chi tiết ốp sợi carbon trên bảng điều khiển cũng như tapi cửa.

“Trái tim” của xe là động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, cho công suất 414 mã lực, truyền sức mạnh tới cầu sau. Đây được xem là một trong những cấu hình động cơ giàu cảm xúc nhất từng xuất hiện trên dòng M3.

Dù thông tin chi tiết về lịch sử sở hữu chưa được công bố đầy đủ, chiếc xe vừa trải qua gói bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ 10 năm vào tháng 4 vừa qua. Các hạng mục được thay mới gồm dầu động cơ, dầu phanh, nước làm mát và dầu vi sai. Hệ thống điều hòa cũng được nạp gas và kiểm tra rò rỉ.

Tại thời điểm bài viết được đăng tải, mức giá trả cao nhất cho chiếc xe đã chạm mốc 200.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng) và cuộc đấu giá vẫn chưa kết thúc.

Theo Carscoops

