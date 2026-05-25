Thị trường xe cổ tại Việt Nam những năm gần đây không còn sôi động như giai đoạn bùng nổ trước đó. Số lượng người chơi mới hạn chế, việc tìm kiếm phụ tùng, bảo dưỡng và phục chế ngày càng tốn kém khiến nhiều dòng xe dần ít xuất hiện hơn trên đường phố.

Trong bối cảnh đó, BMW 750i đời 1991 sử dụng động cơ V12 M70B50 dung tích 5.0L vẫn được xem là một "của hiếm" trong giới sưu tầm, không chỉ bởi số lượng cực ít mà còn vì giá trị lịch sử gắn với giai đoạn đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô Đức.

Chiếc xe trong bài thuộc sở hữu của anh Tấn Thịnh tại Nha Trang. Theo nhiều người chơi xe lâu năm, đây có thể là chiếc BMW E32 750i V12 duy nhất còn hoạt động và giữ tình trạng gần nguyên bản tại Việt Nam hiện nay.

Ra mắt cuối thập niên 1980, BMW E32 từng là mẫu sedan đầu bảng của hãng xe Đức, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz S-Class. Đặc biệt, phiên bản 750i/750iL còn mang ý nghĩa lịch sử khi trở thành mẫu BMW đầu tiên sau Thế chiến II được trang bị động cơ V12. Ở thời điểm đó, việc một hãng xe Đức đưa động cơ V12 lên sedan thương mại được xem là tuyên ngôn công nghệ và đẳng cấp.

Qua những hình ảnh thực tế, chiếc BMW E32 750i đời 1991 này vẫn giữ được thần thái đặc trưng của sedan Đức cổ. Thiết kế vuông vức, nắp ca-pô dài, cụm 4 đèn tròn cùng lưới tản nhiệt “quả thận” nhỏ tạo cảm giác quyền lực theo phong cách xe châu Âu cuối thế kỷ trước. Ngoại thất xe gần như giữ nguyên phong cách zin, chỉ thay bộ vành kích thước lớn hơn để tăng tính thẩm mỹ. Chủ xe cho biết toàn bộ quá trình dọn lại được thực hiện theo hướng nguyên bản thay vì độ theo phong cách hiện đại.

Khoang nội thất gây ấn tượng với tông màu kem còn khá mới sau hơn 30 năm. Ghế da, cửa, cụm điều khiển trung tâm vẫn mang đậm phong cách BMW đầu thập niên 1990. Ngay cả cách bảng điều khiển hướng nhẹ về phía người lái triết lý quen thuộc của BMW vẫn được giữ nguyên. Nhìn tổng thể, cabin chiếc xe đem lại cảm giác hoài cổ nhưng không lỗi thời.

Điểm đặc biệt nhất nằm dưới nắp ca-pô với khối động cơ BMW M70B50 dung tích 5.0L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 296 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đây là loại động cơ từng được xem như biểu tượng công nghệ của BMW trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Theo chủ xe, phần máy móc đã được phục hồi để đảm bảo khả năng vận hành ổn định. Xe vẫn giữ heo phanh Brembo theo xe, chỉ nâng cấp nhẹ một số chi tiết carbon để tạo điểm nhấn.

Anh Tấn Thịnh cho biết rất khó định giá chiếc BMW E32 V12 này vì đây là dòng xe sưu tầm, phụ thuộc vào độ hiểu biết và nhu cầu của người chơi. “Tôi mua và làm chiếc xe này từ nhiều năm trước. Riêng chi phí mua xe, phục dựng, săn đồ và làm lại theo hướng nguyên bản đã hơn 3 tỷ đồng”, anh chia sẻ.

Theo giới chơi xe cổ, mức giá thực tế của một chiếc BMW E32 750i V12 tại Việt Nam hiện gần như không có cơ sở tham chiếu do quá hiếm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu gặp đúng người đam mê, chiếc xe hoàn toàn có thể được trả giá trên 3 tỷ đồng. Ở tầm tiền này hiện nay, người dùng có thể mua mới nhiều mẫu sedan và SUV hạng sang như BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class hay một số mẫu SUV điện cao cấp. Nhưng với người chơi xe cổ, giá trị của E32 không nằm ở công nghệ hiện đại mà ở cảm giác sở hữu một phần lịch sử cơ khí Đức.

Ưu điểm lớn nhất của BMW E32 750i nằm ở chất vận hành rất đặc trưng của động cơ V12 hút khí tự nhiên. Khối máy M70B50 cho cảm giác tăng tốc mượt, độ rung thấp và tiếng máy rất khác biệt so với các dòng sedan hiện đại dùng động cơ tăng áp. Khung gầm lớn, hệ dẫn động cầu sau cùng vô-lăng nặng chất cơ khí tạo cảm giác lái “đầm” đúng chất xe Đức xưa.

Tuy nhiên, đổi lại là chi phí nuôi xe không hề dễ chịu. Động cơ V12 yêu cầu bảo dưỡng cầu kỳ hơn đáng kể so với máy 6 xi-lanh hay V8 thông thường. Hệ thống điện trên E32 cũng khá phức tạp với nhiều chi tiết điện tử đời cũ. Phụ tùng hiện nay chủ yếu phải săn từ nước ngoài, trong khi số lượng thợ hiểu dòng BMW cổ tại Việt Nam không nhiều. Mức tiêu hao nhiên liệu của khối máy 5.0L V12 cũng là điều khiến phần lớn người dùng phổ thông phải cân nhắc.

