Ngày 26/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xã Đồng Hỷ), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại phường Linh Sơn) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại phường Quan Triều) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Quyến và anh L.Q.H.

Ngày 3/5, Quyến cùng Tuấn Anh, Thắng đi ô tô từ xã Đồng Hỷ theo Quốc lộ 1B hướng về tỉnh Lạng Sơn để đón người quen.

Khi đến địa phận xã Võ Nhai, nhóm của Quyến phát hiện ô tô của anh L.Q.H. đi theo hướng ngược lại. Lúc này, Quyến yêu cầu Thắng quay xe đuổi theo.

Khi xe dừng, Quyến bước xuống, trên tay cầm một khẩu súng tự chế. Trong khi đó, Thắng và Tuấn Anh đứng chặn trước đầu xe nhằm không cho anh L.Q.H. di chuyển.

Quyến sau đó yêu cầu anh L.Q.H. xuống xe để nói chuyện. Tuy nhiên, anh L.Q.H. không xuống mà tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, Quyến bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau ô tô của anh L.Q.H.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, truy xét các nghi phạm. Đến ngày 6/5, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gây án.