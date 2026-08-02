Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 2/8, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (cách Bến xe Ngã tư Ga khoảng 200m).

Khu vực hiện trường vụ nổ. Ảnh: TK

Đến kiểm tra, người dân phát hiện phần mái căn nhà bị sập, gạch đá văng tung tóe ra xung quanh. Hai căn nhà liền kề cũng bị tốc một phần mái tôn do sức ép của vụ nổ.

Vụ việc khiến 2 người bên trong căn nhà, gồm một cụ bà và một người đàn ông, bị thương. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.