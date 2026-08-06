Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (SN 1952, trú phường Dương Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Các đối tượng cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ năm 2024, do thuốc Đông y tiêu thụ chậm, Phước nảy sinh ý định nghiền các loại thuốc tân dược, hóa dược có thành phần giảm đau rồi pha trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo hiệu quả nhanh, thu hút người mua.

Phước mua nhiều loại thuốc như Paracetamol, Dexone, Prednisolone, Clorpheniramin, Furosemide, Indomethacin... nghiền thành bột, trộn với dược liệu rồi đóng gói, dán nhãn "Thuốc Đông y gia truyền" để bán.

Máy móc, nguyên liệu, bao bì và nhiều loại thuốc được sử dụng để pha trộn, đóng gói sản phẩm “Thuốc Đông y gia truyền”. Ảnh: CACC

Thông qua Hội Thầy thuốc Đông y, Phước quen biết Bùi Thị Tiết và hướng dẫn cách sản xuất. Tiết thu mua thảo dược, phơi khô, nghiền thành bột rồi cùng Phước pha trộn theo tỷ lệ 100g thuốc Đông y với 3 viên thuốc giảm đau. Sau đó, cả hai đóng gói, dán nhãn có nguồn gốc thảo dược để đưa sản phẩm ra thị trường.

Lực lượng công an kiểm tra, thu giữ số lượng lớn thuốc Đông y cùng máy móc, phương tiện phục vụ việc sản xuất. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can, cơ quan điều tra thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn "Đông y gia truyền", 3.000 gói thuốc "Bách bệnh", cùng nhiều thuốc tân dược, hóa dược, nguyên liệu, máy nghiền, máy ép nhiệt, sổ sách, tem nhãn và các dụng cụ phục vụ việc sản xuất.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc Đông y có pha trộn tân dược do Hà Quang Phước sản xuất, buôn bán.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.