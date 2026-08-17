Cà Mau:

Ngày 17/8, UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau có báo cáo về sự cố nổ bình gas mini xảy ra tại buổi tiệc trên địa bàn khiến 2 người bị bỏng.

Theo báo cáo, khoảng 10h ngày 16/8, gia đình ông Đặng Hoàng Dũng (ngụ ấp Bình Thành, xã Cái Nước), tổ chức liên hoan với hơn 10 người tham dự, gồm cả người lớn và trẻ em. Trong lúc mọi người đang ăn uống, một bình gas mini được sử dụng tại bàn tiệc bất ngờ bị rò rỉ khí gas rồi phát nổ.

Vụ nổ tạo ra quả cầu lửa lớn, phà vào nhiều thành viên trong gia đình trong thời gian ngắn trước khi tự tắt.

Hậu quả, ông Đặng Hoàng Khải bị bỏng ở vùng mặt và tay; một bé gái 12 tuổi, là người trong gia đình, bị bỏng nặng.

Ngay sau sự cố, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Nước cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe ông Khải đã ổn định. Bé gái 12 tuổi cũng đã tỉnh nhưng vẫn được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

UBND xã Cái Nước đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các đơn vị liên quan ghi nhận hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Đáng chú ý, trước vụ việc trên khoảng một tháng, tại xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau cũng xảy ra sự cố nổ bình gas mini khiến 3 người bị bỏng nặng.

Cụ thể, lúc 16h ngày 17/7, trong lúc một nhóm người nấu ăn tại căn nhà gần trụ sở UBND xã Biển Bạch thì bình gas mini bất ngờ phát nổ.

Ba nạn nhân gồm anh T.V.D, Q.K.N và Đ.Q.Tr (cùng 19 tuổi, quê xã Biển Bạch), bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân. Các nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Thới Bình điều trị.

Theo thông tin từ địa phương, đến nay các nạn nhân đã ra viện, sức khỏe đang dần bình phục. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình gas mini bị rò rỉ trong quá trình sử dụng, dẫn đến phát sinh cháy ngược và phát nổ.

Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bình gas mini, đặc biệt trong quá trình nấu nướng, ăn uống tại gia đình.