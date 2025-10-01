Sự cố chập điện xảy ra tại Trường THCS Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) vào sáng nay 1/10, khiến 1.400 học sinh phải sơ tán khẩn cấp, rất may tất cả đều an toàn.

Trường THCS Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: Lạc Sơn

Bà Lê Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khoảng 10h, trong lúc các lớp đang học, bất ngờ có tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa điện phát ra từ khu vực nguồn cung cấp điện.

Ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên, bảo vệ và nhân viên đã dùng bình chữa cháy khống chế, không để lan rộng. Cùng với đó, giáo viên nhanh chóng hướng dẫn toàn bộ 1.400 học sinh của 30 lớp di tản ra khu vực cổng chính đường Lý Thường Kiệt và cổng phụ đường Thống Nhất.

Trên nhóm Zalo các lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo để phụ huynh tới đón con, đồng thời đề nghị xác nhận khi học sinh về nhà an toàn.

“Nhà trường đã xử lý kịp thời, không có thiệt hại về người. Chiều nay, trường cho toàn bộ học sinh nghỉ để kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện và triển khai biện pháp khắc phục. Chỉ khi đảm bảo an toàn mới cho học sinh đi học trở lại”, bà Hoa thông tin.

Hiện sự cố đã được công ty điện lực phụ trách địa bàn và lực lượng phòng cháy chữa cháy xử lý, khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá tải điện.