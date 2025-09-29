Chiều 29/9, bà Lương Trịnh Trúc Kiều, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, Đồng Nai) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường quanh khu vực trường ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh.

Phụ huynh đứng trước cổng Trường THCS Phước Tân 1 chờ đón học sinh sớm. Ảnh: Hoàng Anh

Trường THCS Phước Tân 1 có 2.700 học sinh. Chiều nay có 1.300 em đến trường, và nếu theo thường lệ, các em sẽ học 5 tiết, ra về lúc 17h20.

“Để đảm bảo an toàn, Ban giám hiệu đã quyết định cho hơn 1.300 học sinh tan học sớm hơn thường lệ, kết thúc sau tiết học thứ 4 buổi chiều nay”, bà Kiều thông tin.

Bên cạnh đó, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng thông báo đến phụ huynh để sắp xếp thời gian đón con sớm, tránh nguy cơ mất an toàn khi tình trạng nước khu vực quanh trường tiếp tục dâng cao.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư quanh Trường THCS Phước Tân 1 ngập khoảng 1m, nước chảy xiết khiến việc đi lại khó khăn. Một số xe máy của phụ huynh còn bị chết máy.

Học sinh Trường THCS Phước Tân 1 lội nước về nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng dân quân địa phương đã được huy động để hỗ trợ học sinh ra về an toàn, đặc biệt tại những đoạn đường nước ngập sâu. Nhà trường cũng bố trí giáo viên trực tại cổng để phối hợp cùng phụ huynh trong việc đưa đón học sinh.

Trước đó, ngày 13/9, nước lũ sông Buông dâng cao trong đêm, tràn vào Trường THCS Phước Tân 1 cũng buộc Ban Giám hiệu phải ra quyết định cho hơn 2.700 học sinh nghỉ học.