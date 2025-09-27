Ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường trong tỉnh cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc Công điện của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 10 năm 2025.

Các địa phương và đơn vị được yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời, thông báo cho toàn thể học sinh bậc mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 để bảo đảm an toàn.

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai để đảm bảo an toàn khi bão số 10 đổ bộ. Ảnh: CTV

Từ ngày 30/9 (thứ Ba), các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD-ĐT để quyết định việc cho học sinh nghỉ học tiếp nếu thấy cần thiết.

Ông Lựu cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là tại các điểm lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cao. Tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ cần được di dời đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, mất mát.

Các trường học, cơ sở giáo dục phải sẵn sàng tiếp nhận nhân dân đến tránh trú bão khi có đủ điều kiện bảo đảm an toàn. Sau bão, cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để bảo đảm an toàn, sạch sẽ và phòng chống dịch bệnh.