Đến 20h ngày 16/6, Công an phường Phú Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nam công nhân tử vong tại xưởng in. Nạn nhân được xác định là ông T.T.K (48 tuổi, ngụ TPHCM).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tại xưởng in nằm trong hẻm 102 đường Bình Long (phường Phú Thạnh), các công nhân chuẩn bị ra về thì không thấy ông K. đâu.

Mọi người chia nhau đi tìm kiếm thì phát hiện ông K. nằm bất động tại khu vực nhà vệ sinh của xưởng. Qua kiểm tra nhanh, mọi người nhận thấy ông K. đã ngưng thở. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa xưởng in để phục vụ công tác khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác pháp y, xác định chính xác nguyên nhân tử vong.