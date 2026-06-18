Quảng Ninh:

Sáng 18/6, thông tin từ lãnh đạo Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào 22h47 đêm qua, Đồn Biên phòng Đảo Trần nhận được tin báo của người về việc tàu cá mang số hiệu TH - 91220 TS do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng đã bị chìm sau khi gặp sóng to, gió lớn.

Các ngư dân được cứu trong đêm. Ảnh: Đ.X

Khu vực tàu chìm thuộc vùng biển Đảo Trần, trên tàu có 9 người. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã triển khai 1 tổ công tác cùng xuồng máy do Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần trực tiếp chỉ huy tới hiện trường.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực tàu TH - 91220 TS bị nạn và cứu vớt thành công 9 thuyền viên rồi đưa về cảng Vụng Tây, Đảo Trần an toàn.

Ngư dân được chăm sóc tại Đồn Biên phòng Đảo Trần. Ảnh: Đ.X

Đơn vị kiểm tra sức khỏe ban đầu cho 9 thuyền viên. Qua kiểm tra, các thuyền viên sức khỏe bình thường, tinh thần ổn định. Đồng thời, lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ liên lạc về gia đình, cấp quần áo, thuốc men, đảm bảo ăn uống, nghỉ ngơi cho 9 thuyên viên bị nạn.

Qua trao đổi với thuyền trưởng, do sóng to, gió lớn đã khiến tàu va vào cồn đá dẫn đến bị chìm đắm. Khi thời tiết ổn định, sóng gió giảm, đơn vị sẽ hỗ trợ chủ phương tiện nêu trên trục vớt tàu bị chìm đắm đảm bảo an toàn.

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