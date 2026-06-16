Ngày 16/6, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin cho biết: Khoảng 18h ngày 14/6, tại Km297+300 Quốc lộ 2 Hà Nội - Cửa khẩu Thanh Thủy, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng kiểm tra ô tô con biển kiểm soát 23A-153.XX do có biểu hiện nghi vấn. Phương tiện do bà P.T.L. (sinh năm 1991, trú tại Tổ 13, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Cảnh sát giao thông bàn giao 400kg thực phẩm chưa rõ nguồn gốc cho lực lượng quản lý thị trường. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 400kg thực phẩm các loại gồm: Xúc xích, lạp xưởng, há cảo, bánh sữa, sò đỏ, thịt viên ngô... Toàn bộ hàng hóa được đóng gói trong các túi nilon, bao bì in chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thương mại, Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao phương tiện và hàng hóa cho lực lượng quản lý thị trường tiếp tục xác minh, xử lý.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại để xử lý theo quy định pháp luật.