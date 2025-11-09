Chiều 9/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm (công ty sản xuất hóa chất) ở xã Bảo Lâm 1, khiến hai công nhân thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra sự việc khiến hai công nhân tử vong. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, hai công nhân là anh N.H.T. (29 tuổi) và H.D.K. (28 tuổi) trong lúc kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy, đã phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ và đã siết lại bu lông.

Do bu lông bị gỉ sét, hai công nhân đã sử dụng máy cắt chạy bằng điện để cắt. Tuy nhiên, trong quá trình cắt, tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa đang rò rỉ, dẫn đến vụ nổ.

Vụ nổ khiến hai công nhân bị hất văng ra xa, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã không qua khỏi.

Nhà máy hóa chất ở Lâm Đồng phát nổ. Ảnh: Khánh Ngọc

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân.