Trả lời phỏng vấn tờ Sky News, cảnh sát Thụy Sĩ tiết lộ vụ nổ tại quán bar “Le Constellation” của khu trượt tuyết Crans-Montana vào rạng sáng 1/1 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 trường hợp bị thương. Theo điều tra ban đầu, nhà chức trách xác nhận vụ việc này không liên quan đến hành vi khủng bố.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Sky News

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Thụy Sĩ cho hay: “Hơn 100 người có mặt bên trong quán bar khi vụ nổ xảy ra. Chúng tôi chứng kiến nhiều người chết và bị thương… Khu vực đó đã bị phong tỏa, và vùng cấm bay được thiết lập ở Crans-Montana”.

Đài Radio Télévision Suisse có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, dẫn lời một bác sĩ giấu tên nói rằng một số bệnh viện địa phương “đã bị quá tải bởi những nạn nhân bị bỏng”.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, quán bar nơi xảy ra vụ nổ có sức chứa lên đến 300 người.

Video: Sky News