Kênh truyền hình WDSU trực thuộc NBC đưa tin, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h45 sáng (giờ địa phương) hôm 10/10 tại Accurate Energetic Systems, cơ sở sản xuất thuốc nổ phục vụ mục đích quân sự của Mỹ.

Vụ nổ có thể được cảm nhận từ khoảng cách hơn 24km, để lại những mảnh vỡ cháy đen và xe cộ bị hư hại trên một khu vực rộng lớn. Theo giới chức địa phương, "vụ nổ lớn" nghiêm trọng đến mức làm rung chuyển nhiều ngôi nhà cách hiện trường vài km.

Video: KENS 5

Ông Chris Davis, cảnh sát trưởng quận Humphreys, xác nhận có người đã thiệt mạng nhưng chưa thể công khai con số, nên chỉ có thể nói rằng "có 19 người đang mất tích".

Ông Davis mô tả hậu quả sau vụ nổ là "cảnh tượng tàn khốc nhất mà tôi từng chứng kiến ​​trong đời”. Cũng theo ông, các nhà điều tra từ nhiều cơ quan như FBI đang làm việc tại hiện trường, nhưng vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ.

Được biết, vụ nổ cũng khiến 3 người bị "thương nhẹ" và đã được đưa vào điều trị tại cơ sở y tế TriStar ở Dickson.

Trong tuyên bố vào tối 10/10, Accurate Energetic Systems gọi vụ nổ là "tai nạn thương tâm".

Trang Facebook của Accurate Energetic Systems cho biết, cơ sở này sản xuất "nhiều loại hợp chất nổ mạnh và các sản phẩm đặc biệt cho Bộ Quốc phòng Mỹ và thị trường công nghiệp Mỹ”.

Hồi tháng 9, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho Accurate Energetic Systems một hợp đồng “thu mua TNT” trị giá gần 120 triệu USD.

Trên thực tế, vào tháng 4/2014, một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy của Accurate Energetic Systems. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy nhà máy từng phải đối mặt với các khoản phạt liên quan đến các quy định an toàn lao động.