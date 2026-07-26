XEM VIDEO: Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông bị thùng phuy phát nổ hất văng. (Nguồn: Hiền Trang)

Ngày 26/7, đoạn clip ghi lại cảnh chiếc thùng phuy phát nổ, hất văng một người đàn ông trên vỉa hè được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm dùng máy cưa cầm tay cắt phần nắp chiếc thùng phuy kim loại đặt trên vỉa hè.

Trong lúc đang thao tác, chiếc thùng bất ngờ phát nổ, tạo tiếng động lớn như bom. Sức ép từ vụ nổ hất người đàn ông lên cao rồi ngã xuống vỉa hè, còn chiếc thùng phuy văng ra giữa đường.

Người đàn ông bị hất văng sau khi chiếc thùng phuy bất ngờ phát nổ. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường khá vắng, không có phương tiện đi ngang qua khu vực chiếc thùng bị hất văng.

Nghe tiếng nổ lớn, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra hô hoán. Người dân xung quanh và người đi đường sau đó nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nạn nhân là ông T.V.T., trú khối phố Bồng Lai, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Ông T. cho biết vừa xuất viện sau 10 ngày điều trị.

Theo ông T., vụ tai nạn hy hữu xảy ra khoảng 7h45 ngày 15/7. Trước đó, ông mua chiếc thùng phuy tại một điểm thu mua phế liệu gần nhà để chứa nước phục vụ công việc xây dựng.

Sau khi đưa thùng về, ông T. dùng máy cưa cầm tay cắt phần nắp thì chiếc thùng bất ngờ phát nổ. Tai nạn khiến xương tay trái của ông bị gãy ở ba vị trí, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ.

Ông T. cho biết sau sự việc mới được biết chiếc thùng phuy trước đó từng được sử dụng để chứa xăng thơm.

Chia sẻ đoạn clip, bà Hiền Trang (vợ ông T.) mong người dân thận trọng khi mua, cắt hoặc tái sử dụng thùng phuy cũ, nhất là những loại từng chứa xăng, dầu hoặc hóa chất dễ cháy, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.